Bomba en Vélez: Fabián Berlanga renunciará a la presidencia

En caso de confirmarse la salida de Berlanga, el estatuto establece que la presidencia deberá quedar en manos del vicepresidente primero, Augusto Costa, aunque su escasa participación en la vida institucional durante los últimos meses genera interrogantes sobre esa posibilidad. El vicepresidente segundo es Nelson Pugliese, mientras que tampoco se descarta que la crisis política derive en un adelantamiento del proceso electoral previsto para noviembre.

La posible renuncia del presidente llega en un momento particular para Vélez, que atraviesa uno de sus mejores comienzos de campeonato de los últimos años y viene de vencer a Independiente para mantenerse con puntaje perfecto. Mientras el equipo de Guillermo Barros Schelotto ilusiona a los hinchas dentro de la cancha, la institución deberá resolver en los próximos días una situación que puede modificar por completo su conducción política.