Bomba en Vélez: Fabián Berlanga renunciará a la presidencia

El dirigente comunicará su decisión en la reunión de Comisión Directiva de este jueves en medio de una crisis institucional tras los cuestionamientos de los hinchas, mientras el club deberá definir cómo seguirá su conducción.
El buen presente futbolístico de Vélez, líder con puntaje ideal en el Torneo Clausura, contrasta con una profunda crisis institucional. Fabián Berlanga tiene decidido presentar su renuncia como presidente durante la reunión de Comisión Directiva prevista para este jueves; una determinación que sacude al club de Liniers y abre un escenario de incertidumbre sobre el futuro de su conducción.
La decisión del dirigente se produjo luego de una nueva escalada en el conflicto con los hinchas. El detonante habría sido el homenaje que la dirigencia le realizó a Gustavo Quinteros, actual entrenador de Independiente y campeón con Vélez, antes del partido disputado el lunes en el estadio José Amalfitani. El reconocimiento generó una fuerte reacción desde las tribunas, con insultos dirigidos a Berlanga que continuaron incluso después de la victoria del Fortín.
Berlanga asumió la presidencia en noviembre de 2023, apenas una semana antes del partido frente a Colón que le permitió a Vélez asegurar la permanencia en Primera División. Durante su gestión, el equipo logró recuperarse deportivamente hasta conquistar la Liga Profesional 2024 con Quinteros como entrenador.
Sin embargo, la mejora dentro de la cancha nunca alcanzó para recomponer el vínculo entre la dirigencia y un sector importante de los socios e hinchas. Según informó el periodista partidario Hernán Poggi, la decisión del presidente es firme y solo podría revertirse si la propia Comisión Directiva rechaza su renuncia.
En caso de confirmarse la salida de Berlanga, el estatuto establece que la presidencia deberá quedar en manos del vicepresidente primero, Augusto Costa, aunque su escasa participación en la vida institucional durante los últimos meses genera interrogantes sobre esa posibilidad. El vicepresidente segundo es Nelson Pugliese, mientras que tampoco se descarta que la crisis política derive en un adelantamiento del proceso electoral previsto para noviembre.
La posible renuncia del presidente llega en un momento particular para Vélez, que atraviesa uno de sus mejores comienzos de campeonato de los últimos años y viene de vencer a Independiente para mantenerse con puntaje perfecto. Mientras el equipo de Guillermo Barros Schelotto ilusiona a los hinchas dentro de la cancha, la institución deberá resolver en los próximos días una situación que puede modificar por completo su conducción política.
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