Boca, a un paso de cerrar a Enner Valencia como su cuarto refuerzo

"Sigue sacando diferencia", decía Riquelme sobre Valencia en 2023

“Enner Valencia fue una de las figuras del Mundial y sigue sacando diferencias” Juan Román Riquelme en 2023 luego del Mundial de Qatar 2022 pic.twitter.com/TjcNfJ3DIs — A Todo Boca (@equipoatodoboca) August 4, 2026

Solo restan acordar cuestiones vinculadas al salario y la duración del contrato para concretar la llegada del máximo goleador histórico de la selección de Ecuador. Valencia viene de marcar ocho tantos en 22 partidos durante su última temporada en el fútbol mexicano y acumula 236 en 699 encuentros a lo largo de su carrera. Si la operación se cierra en los próximos días, el delantero podría quedar a disposición de Arruabarrena para la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta.