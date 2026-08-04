Boca, a un paso de cerrar a Enner Valencia como su cuarto refuerzo

El delantero ecuatoriano, que se encuentra con el pase en su poder, es el principal apuntado para reforzar el ataque tras la lesión de Adam Bareiro. Las negociaciones avanzaron en las últimas horas.
Boca está muy cerca de incorporar a Enner Valencia como su cuarto refuerzo en este mercado de pases. El delantero ecuatoriano, de 36 años, viene de disputar el Mundial 2026 con su selección y quedó libre tras su salida de Pachuca. Ahora, es el principal candidato para reforzar el ataque del equipo de Rodolfo Arruabarrena. En el club son optimistas y confían en alcanzar un acuerdo definitivo antes del fin de semana.
La búsqueda de un nueve se aceleró luego de la lesión de Adam Bareiro, quien sufrió una hernia de disco lumbar y, aunque por ahora evitó una intervención quirúrgica, no tiene una fecha estimada para regresar a las canchas. Esa situación modificó los planes del Xeneize, que pasó a considerar prioritaria la incorporación de un atacante para afrontar la segunda parte de la temporada.
Después de descartar alternativas como David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini por los elevados costos de sus transferencias, Boca redujo la búsqueda a futbolistas con el pase en su poder. Si bien Ezequiel "Chimy" Ávila también aparece entre las opciones, el cuerpo técnico considera que la experiencia internacional y las características de Valencia encajan mejor en las necesidades del plantel, por lo que las negociaciones tomaron impulso en las últimas horas.
Solo restan acordar cuestiones vinculadas al salario y la duración del contrato para concretar la llegada del máximo goleador histórico de la selección de Ecuador. Valencia viene de marcar ocho tantos en 22 partidos durante su última temporada en el fútbol mexicano y acumula 236 en 699 encuentros a lo largo de su carrera. Si la operación se cierra en los próximos días, el delantero podría quedar a disposición de Arruabarrena para la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Deportivo Recoleta.
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