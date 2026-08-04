Conflicto en Rosario Central: Campaz no se presentó a entrenar y presiona para irse

El extremo de 26 años, que viene de disputar el Mundial 2026 con la selección de Colombia, mantuvo una reunión con el DT Jorge Almirón, a quien le expresó su intención de ser transferido en este mercado. Si bien asistió al predio, no formó parte de la práctica y volvió a conversar con el entrenador para insistir con su intención de emigrar, en un gesto que busca acelerar las negociaciones entre los clubes.