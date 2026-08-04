Conflicto en Rosario Central: Campaz no se presentó a entrenar y presiona para irse

El delantero colombiano le comunicó a Jorge Almirón su deseo de ser transferido, mientras el Canalla rechazó la primera propuesta de América de México y crece la incertidumbre.
Rosario Central atraviesa un nuevo foco de conflicto luego de la victoria contra River en el Monumental: Jaminton Campaz busca salir del club y este martes decidió no participar del entrenamiento, ya que la dirigencia rechazó la primera oferta presentada por América de México. El delantero colombiano pretende aprovechar la oportunidad para continuar su carrera en la Liga MX y ya le comunicó su postura tanto a los dirigentes como al cuerpo técnico.
El extremo de 26 años, que viene de disputar el Mundial 2026 con la selección de Colombia, mantuvo una reunión con el DT Jorge Almirón, a quien le expresó su intención de ser transferido en este mercado. Si bien asistió al predio, no formó parte de la práctica y volvió a conversar con el entrenador para insistir con su intención de emigrar, en un gesto que busca acelerar las negociaciones entre los clubes.
Por el momento, Rosario Central considera insuficiente la propuesta presentada por América y mantiene firme su postura de no desprenderse del futbolista en esas condiciones. La situación genera preocupación en el Canalla, ya que Campaz es una de las principales figuras del plantel y su posible salida se produce a pocos días del inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.
Mientras intenta resolver el futuro del colombiano, Central continúa con la planificación del segundo semestre. En este mercado ya incorporó a Axel Werner, Franco Cervi, Sebastián Zaracho y Tomás Badaloni, mientras que sufrió las salidas de Jorge Broun, Alejo Véliz, Carlos Quintana y Enzo Giménez. Ahora, la dirigencia deberá definir si resiste la presión de Campaz o negocia una transferencia que podría modificar el panorama deportivo del equipo de Almirón.
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