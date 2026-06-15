Scaloni confirmó que Dibu Martínez está "disponible" para el debut

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el marcador de punta.

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La situación de Nicolás Tagliafico y la ansiedad del debut

Otra de las novedades que dejó el DT campeón del mundo es que Nicolás Tagliafico se podría sumar al grupo en la práctica de este lunes y dejar definitivamente atrás el desgarro en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió.

"Lesionado no hay ninguno, veremos si Nico (tagliafico) hace la parte con el grupo, pero ya no hay lesionados. Nunca tuve inconvenientes para armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes", expresó.

A su vez, Scaloni intentó calmar la ansiedad previo al debut de Argentina al afirmar que "es un partido de fútbol y tenemos la experiencia del último Mundial, que indica que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba acá. Vamos a enfrentar a un gran equipo, pero estamos confiados y llegamos en un buen momento".

También se refirió al gran empate que consiguió Cabo Verde frente a España y advirtió que " no hay rivales fáciles. Argelia es un equipo que nos preocupa porque tiene jugadores de grandísimo nivel".

Minutos más tarde, en un mano a mano con los medios, analizó el arranque de esta Copa del Mundo: "El primer partido a lo mejor no indica la realidad de las selecciones, como es el caso de España. Son difíciles los primeros encuentros. Cuando dije que Zambia y Mauritania eran rivales difíciles, muchos de ustedes se reían. No hay rival fácil".

Por último, esbozó una crítica al cargado calendario de las diferentes ligas de Europa cuando le consultaron si Julián estaba óptimo: "Viendo lo que fue la temporada para todos, no creo que haya ningún futbolista del Mundial al 100%, pero esperemos que lleguen lo mejor posible".