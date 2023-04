Demichelis: "Quiero que mi equipo sea una máquina"

"Quiero que mi equipo sea una máquina, y para ello manejamos todos los ítems, como por ejemplo hoy que bajamos la altura del césped de 25 a 22 milímetros para que el balón circulara más rápido aun. Fue la primera vez que lo hicimos", expresó el técnico en conferencia de prensa desde el estadio Monumental.

Y agregó: "Particularmente hoy me emocioné por el golazo de Matías Suárez, que es un jugador extremadamente importante para el plantel, y que quiera seguir extendiendo su carrera pese a que el problema de la lesión de rodilla no es de fácil resolución, realmente es conmovedor".

Sobre el duelo con el conjunto platense, Demichelis analizó: "Era un partido emocionalmente difícil porque por tener tantos suplentes Gimnasia, la gente esperaba que ganáramos 5 a 0 al cabo del primer tiempo, y yo sabía que eso iba a ser complicado. Este fue un encuentro para agradecerle al plantel".

"Y después tenemos que agradecerle también a la gente que en un día laborable llenó el Monumental", indicó.

También tuvo palabras para Claudio Echeverri, la figura de la Selección Sub-17 que brilla en el Sudamericano.

"Y en cuanto al 'Diablito' Claudio Echeverri, lo seguimos porque tiene el ADN de River, pero todavía no lo pudimos tener con la primera por sus compromisos con el Sub-17. Pero, hay que bajar la expectativa para con él, ya que no deja de ser un chico y no debemos confundirlo, porque tiene mucho para crecer", dijo.