Batacazo: el Mallorca de Martín Demichelis venció al Real Madrid y sueña con la permanencia

El equipo comandado por el entrenador argentino venció 2 a 1 al Merengue de local con un gol agónico y salió de la zona de descenso de la Primera División de España.
Batacazo: el Mallorca de Martín Demichelis venció al Real Madrid de local y salió de la zona de descenso de la Primera División de España. El equipo comandado por el entrenador argentino superó 2 a 1 al Merengue con un gol agónico y encontró un poco de respiro en su lucha por mantener la categoría.
Mallorca logró dar la sorpresa ante el Madrid gracias a un increíble nivel de su arquero Leo Román y la efectividad de sus pocos ataques. De hecho, el local abrió el marcador en su primera situación clara de gol que llegó después de que el 1 ya haya salvado la caída de su arco en tres oportunidades con grandes remates rivales, dos de ellos de Kylian Mbappé.
A los 42 minutos de juego, el argentino Pablo Maffeo subió por la banda derecha y mandó un centro, Manuel Morlanes atacó el balón con un control para adelante para quedar frente al arco de Andriy Lunin y definió con certeza para romper la paridad en el marcador.
De esta manera, Mallorca se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso. El equipo comandado por Álvaro Arbeloa salió con la obligación de buscar el empate en el complemento y, por nuevas intervenciones de Leo Román, no lo conseguía pese a los buenos ataques comandados por Kylian Mbappé y Vinícius Junior. Franco Mastantuono jugó unos 13 minutos en los que apenas ayudó a que en una ocasión Aurélien Tchouaméni tenga espacio para rematar y lo hizo pero su tiro se fue desviado.
Pese a los esfuerzos de Mallorca, el Madrid encontró el empate parcial a los 43 minutos del complemento: Eder Militao, de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Trent Alexander-Arnold, clavó el balón contra un palo, siendo inútil la estirada del arquero local, figura del encuentro.
Y, cuando el empate parecía definitivo, Mallorca dio el golpe en el tiempo de descuento. En una rápida transición ofensiva, Mateo Joseph avanzó por el costado y asistió a Vedat Muriqi, quien controló el balón dentro del área y sacó una bomba con la pierna derecha.
El triunfo agónico desató la emoción entre los aficionados y provocó lágrimas de alegría del propio delantero kosovar que marcó el tanto de la victoria. Por su parte, Martín Demichelis gritó con todo el tanto y se abrazó con sus colaboradores, en el que fue el triunfo más importante de su breve carrera como entrenador.
Con este triunfazo, Mallorca está 17° en la Primera División de España con 31 puntos, saliendo de la zona de descenso donde se encuentran Real Oviedo (21pts), Levante (26) y Elche (29). Con ocho fechas por jugarse, el equipo de Demichelis sueña con lograr el objetivo de mantener la categoría. Por su parte, Real Madrid quedó a siete del Barcelona -líder del torneo- después de esta caída y el triunfo del Blaugrana a Atlético Madrid.
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