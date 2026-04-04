Batacazo: el Mallorca de Martín Demichelis venció al Real Madrid y sueña con la permanencia

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Pese a los esfuerzos de Mallorca, el Madrid encontró el empate parcial a los 43 minutos del complemento: Eder Militao, de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Trent Alexander-Arnold, clavó el balón contra un palo, siendo inútil la estirada del arquero local, figura del encuentro.

Y, cuando el empate parecía definitivo, Mallorca dio el golpe en el tiempo de descuento. En una rápida transición ofensiva, Mateo Joseph avanzó por el costado y asistió a Vedat Muriqi, quien controló el balón dentro del área y sacó una bomba con la pierna derecha.

El triunfo agónico desató la emoción entre los aficionados y provocó lágrimas de alegría del propio delantero kosovar que marcó el tanto de la victoria. Por su parte, Martín Demichelis gritó con todo el tanto y se abrazó con sus colaboradores, en el que fue el triunfo más importante de su breve carrera como entrenador.

Con este triunfazo, Mallorca está 17° en la Primera División de España con 31 puntos, saliendo de la zona de descenso donde se encuentran Real Oviedo (21pts), Levante (26) y Elche (29). Con ocho fechas por jugarse, el equipo de Demichelis sueña con lograr el objetivo de mantener la categoría. Por su parte, Real Madrid quedó a siete del Barcelona -líder del torneo- después de esta caída y el triunfo del Blaugrana a Atlético Madrid.