Deportivo Riestra se ilusiona: venció a Gimnasia y quedó cerca de la Libertadores

El único gol del encuentro lo convirtió Milton Céliz a los ocho minutos del segundo tiempo, tras una asistencia de Antony Alonso. La definición del delantero fue suficiente para darle los tres puntos al equipo de Gustavo Benítez, que ahora lidera su zona con 19 unidades.

El primer tiempo fue cerrado, con mucho roce y pocas situaciones claras. Gimnasia intentó lastimar por las bandas, pero Riestra se mostró sólido en defensa y apostó a la contra. La emoción llegó en el complemento: Céliz aprovechó una pelota dentro del área y marcó el tanto que desató la euforia local.

Embed

El partido tuvo un condimento extra: a los 43 minutos del segundo tiempo se produjo un corte de luz en el estadio, luego de una explosión en la zona de iluminación. El encuentro estuvo detenido varios minutos hasta que se restableció el suministro. En ese lapso, el Lobo buscó reordenar ideas, aunque en la reanudación apenas pudo inquietar al arquero rival con más ímpetu que claridad.

El desarrollo incluyó varias polémicas. El árbitro Andrés Merlos amonestó a Sebastián Paz por una dura infracción sobre Bautista Merlini, acción que pudo haber merecido la expulsión. Además, el asistente Javier Uziga sufrió una lesión muscular y tuvo que ser reemplazado por el cuarto árbitro, Franco Acita.

Con esta victoria, Riestra alcanzó los 19 puntos y superó momentáneamente a River (18), que debe visitar a Atlético Tucumán. Gimnasia, en cambio, quedó con 10 unidades y ocupa la séptima posición del grupo, por ahora en zona de playoffs pero con el promedio como una amenaza constante: se ubica 27° en esa tabla, apenas por encima de San Martín de San Juan, Aldosivi y Sarmiento.

El triunfo también impulsó al Malevo en la tabla anual, donde suma 43 puntos y quedó en la cuarta posición, detrás de River (49), Boca (46) y Rosario Central (46), lo que lo acerca al sueño de clasificar a la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Riestra visitará a River en un duelo clave por la cima, mientras que Gimnasia recibirá a Rosario Central en el Bosque, obligado a sumar para no complicar aún más su promedio.

Síntesis del partido:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Milton Céliz, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Gastón Suso; Pedro Silva Torrejón, Mateo Seoane, Augusto Max; Bautista Merlini; Marcelo Torres, Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.

Gol en el segundo tiempo: 8m. Milton Céliz (DR).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Manuel Panaro por Juan Pintado y Norberto Briasco por Mateo Seoane (G). 23m. Jonathan Goitía por Antony Alonso (DR). 30m. Facundo Di Biasi por Augusto Max y Leandro Mamut por Bautrista Merlini (G). 35m. Juan Cruz Randazzo por Miguel Barbieri, Nicolás Benegas por Alexander Díaz, Gabriel Obredor por Jonathan Herrera (DR). 35m. Jeremías Merlo por Renzo Giampaoli (G). 41m. Ángel Stringa por Milton Céliz (DR).

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Andrés Merlos.