Eduardo Domínguez logró su quinto título en Estudiantes: quedó a uno de Zubeldía

El Barba se consolida como el segundo entrenador más ganador de la historia de la institución dejando atrás a Alejandro Sabella (2), Alberto Viola (1), Alberto Zozaya (1), Carlos Salvador Bilardo (1), Eduardo Luján Manera (1) y Diego "Cholo" Simeone (1).

Y, además, el entrenador quedó a uno del récord de Osvaldo Zubeldía, quien alzó seis trofeos: el Metropolitano 1967 y cinco internacionales compuestos por tres Copas Libertadores (1968, 1969, 1970), una Interamericana (1969) y una Intercontinental (1968) ante Manchester United, dando la vuelta en Old Trafford.

Más de que Zubeldía dejó un legado increíble y prácticamente insuperable, Domínguez hace su propia historia dorada en Estudiantes y, al menos en cantidad, podría empatarlo en lo más alto de la tabla de entrenadores ganadores del club. Antes de las coronaciones en San Nicolás y Santiago del Estero, el último título del Barba había sido a fines del año pasado, cuando goleó por 3 a 0 a Vélez en el Trofeo de Campeones 2024 en el Madre de Ciudades.

A dicho certamen clasificó por su triunfo en la Copa de la Liga de ese mismo año. Aquella final también lo cruzó con el Fortín, pero en esa ocasión fue victoria por 4 a 3 en la tanda de penales, luego de un empate a un gol en 120 minutos de juego.

El director técnico, además, supo gritar campeón también en el extranjero cuando se quedó con la Supercopa Uruguaya 2019 durante su estadía en Nacional. Y, dos años más tarde, logró su primera presea en el fútbol argentino, la Copa de la Liga 2021 con Colón.

Todos los títulos de Eduardo Domínguez

Supercopa Uruguaya 2019 (Nacional)

Copa de la Liga Profesional 2021 (Colón)