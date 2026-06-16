Fútbol |

Desde España confirman que Nico Paz no quiere volver al Real Madrid y se quedará en el Como de Italia

En pleno Mundial y a vísperas del debut de la Selección Argentina, el futbolista tomo una decisión en la novela por su futuro.

Mientras se luce en la Selección Argentina, con la mente puesta en lo que podía ser su debut en un Mundial esta noche ante Argelia, Nicolás Paz se encuentra en un revuelo por su futuro futbolístico que contrapone al Real Madrid y al Como. Sin dudarlo, el futbolista tomó una decisión y quiere su futuro en Italia.

ADEMÁS: Argentina inicia la defensa del título mundial ante Argelia

Hasta hace unas semanas, su destino estaba encaminado en un regreso hacia la Casa Blanca. Pero esta novela fue sumando un capítulo semana a semana y, en un giro, el joven volante parece haberse plantado y dijo que “no”. Según el Diario As, Paz comunicó su deseo de continuar su carrera en el club que le abrió las puertas cuando era una opción de segundo plano para el Madrid, donde apenas había sumado algunos minutos con el primer equipo. En Italia se consolidó y se transformó en figura, goleador e importante.

nicolas-paz_862x485.webp
Nicolás Paz en su debut en Real Madrid.

Nicolás Paz en su debut en Real Madrid.

Gracias a la masividad que consiguió en el Como, fue inevitable el interés que despertó en varios clubes grandes. Entre ellos, el Inter de Milán y el propio Real Madrid, que lo formó en las Divisiones Inferiores y que lo hizo debutar en 2023. A pesar de la emoción del momento, lejos estuvo de ser considerado y fue el Como quien lo apadrinó. Ahora, con la clasificación a la Champions League, no dudó en inclinarse por seguir bajo las órdenes de Cesc Fábregas.

El zurdo fue contra la propia atracción del flamante DT del Madrid, José Mourinho, quien dio el visto bueno para repatriarlo e integrarlo en equipo, y contra el reelecto presidente Florentino Pérez, que lo llenó de elogios recientemente. Sus argumentos son válidos y lógicos: nadie en Real Madrid puede asegurarle la titularidad. Un punto determinante y diferencial a su situación en Como, donde es indiscutido en el once. a diferencia de Como. Allí, suma 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias, varios MVP y un juego atrapante. Fue desde el norte de Italia que convenció a Lionel Scaloni para convocarlo al Mundial 2026, donde honrará el apellido de su padre, Pablo, ex jugador de Argentina.

Nico Paz - Argentina
Nico Paz fue titular en la goleada 3-0 de Argentina por el amistoso ante Islandia.

Nico Paz fue titular en la goleada 3-0 de Argentina por el amistoso ante Islandia.

Si bien es una mala noticia para el Merengue, todavía tienen una carta a favor para recuperarlo hasta el 30 junio de 2027, en un cambio de 10 millones de euros. ¿Por qué? Su futuro sigue dependiendo del Madrid hasta dicha fecha y cualquier equipo interesado en comprarlo comprar no podrá avanzar sin tener el visto bueno desde el club español.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados