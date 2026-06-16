Desde España confirman que Nico Paz no quiere volver al Real Madrid y se quedará en el Como de Italia

El zurdo fue contra la propia atracción del flamante DT del Madrid, José Mourinho, quien dio el visto bueno para repatriarlo e integrarlo en equipo, y contra el reelecto presidente Florentino Pérez, que lo llenó de elogios recientemente. Sus argumentos son válidos y lógicos: nadie en Real Madrid puede asegurarle la titularidad. Un punto determinante y diferencial a su situación en Como, donde es indiscutido en el once. a diferencia de Como. Allí, suma 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias, varios MVP y un juego atrapante. Fue desde el norte de Italia que convenció a Lionel Scaloni para convocarlo al Mundial 2026, donde honrará el apellido de su padre, Pablo, ex jugador de Argentina.