Fútbol |

River comenzará a vender cerveza durante los partidos en el Monumental

En sectores específicos y con consumo controlado, el Millonario venderá alcohol en todos sus encuentros desde este sábado cuando reciba a Tigre por la cuarta fecha del torneo.

Más allá de la oficialización de la ampliación y techado del estadio, que lo llevará a ser el tercero más grande del mundo, River sigue buscando mejorar la experiencia en el Monumental: comenzará a vender cerveza durante los partidos desde este sábado cuando reciba a Tigre por la cuarta fecha del campeonato.

Y más allá de la ampliación, en los últimos encuentros los hinchas ya notaron mejoras visibles en distintos sectores, como la renovación de la fachada de la tribuna Belgrano, la incorporación de nuevos espacios gastronómicos y la instalación de pantallas en las tribunas altas.

Ahora, el club sumará una novedad que marcará un precedente en el fútbol argentino: la venta de cerveza con alcohol durante los partidos oficiales. El estreno será este sábado, cuando el Millonario reciba a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura en Núñez.

image

Desde ese encuentro, River permitirá el expendio de cerveza en áreas delimitadas bajo modalidad hospitalityy con consumo limitado por persona, un formato similar al utilizado en festivales masivos como el Lolapalooza, donde la ingesta se encuentra regulada y supervisada.

La iniciativa será implementada como prueba piloto. Solo podrán acceder mayores de 18 años que ocupen las plateas San Martín y Belgrano en sus sectores Medios, Bajos e Inferiores. Además, la bebida no podrá trasladarse a las butacas: deberá consumirse únicamente dentro de los espacios habilitados y controlados.

El club evaluará el desarrollo de esta experiencia para definir si se mantiene en el tiempo o si se extiende a otros sectores, siempre bajo criterios de seguridad y convivencia.

