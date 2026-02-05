Independiente rechazó la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

La propuesta del conjunto de Belo Horizonte que fue rechazada consistía en 2.400.000 de dólares más la asunción de la deuda que Independiente mantiene con Bragantino, cercana a 2.600.000 de dólares. El Rojo es dueño del 75% del pase del defensor, mientras que el 25% restante pertenece al club paulista, un detalle clave a la hora de sentarse a negociar.

Lomónaco, de 24 años y con contrato vigente hasta diciembre de 2028, ya había rechazado anteriormente una oferta del Grupo Pachuca para jugar en el Oviedo de España. También se mencionó un sondeo del Barcelona, que finalmente no avanzó y quedó solo en un interés informal.

Más allá del rechazo inicial, el interés de Atlético Mineiro es concreto. Jorge Sampaoli, entrenador del equipo, ya habría hablado con el jugador para seducirlo con el proyecto deportivo del club brasileño, que disputará la Copa Sudamericana. En caso de concretarse la venta, Gustavo Quinteros se quedaría con Sebastián Valdez, Nicolás Freire y Juan Manuel Fedorco como opciones en la zaga central.