Di María: de "todos me quieren retirar y no va a pasar" a "quiero ser campeón"

Por otro lado, sobre su molestia en el clásico contra Newell's, comentó: "Es una lesión que tuve. Sigue ahí molestando, lo voy llevando y cada vez estoy mejor. Es día a día, trabajo es el trabajo. Hay días que me siento muy bien, otros días me molesta un montón".

Finalmente, habló de lo que significó regresar al fútbol argentino y del aprendizaje que encuentra en cada partido: "El sueño no es solamente de la gente, sino mío: volver al fútbol argentino. Disfrutar de cada cancha, poder disfrutar cada partido. Ayer mismo, un papá de la escuela me dijo: ‘¿Vas a jugar todos los partidos?’. Y le dije que sí, que volví para eso".

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"Entiendo a la gente porque ve los jugadores que hay, lo que crece, se adaptó a algo que antes no pasaba en la historia: ganar, ganar. Que se haya ampliado la tribuna, la tercera bandeja… La gente ve todo eso y es obvio que quiere ganar. Pero a veces las cosas no se dan y hay que seguir".

"Tenemos en la cabeza que tenemos el torneo, queda la anual, estamos también dentro de los ocho y tiramos siempre para adelante. Creo que la gente tiene que saber que soy el primero que quiere ganar y que queremos seguir metiendo a Central en copas", aseguró.

"Nunca pensé que Central iba a estar así. Cada vez que viajamos es una cosa increíble. Estoy más que feliz acá y ojalá sea por mucho tiempo".

Supercopa Internacional a disputarse en septiembre contra Estudiantes: "Tenemos la Supercopa pendiente, pero ahora partido a partido. La cabeza en Tigre y la final ya va a llegar. A pensar en eso e intentaremos hacer lo máximo posible".