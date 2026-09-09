Di María: de "todos me quieren retirar y no va a pasar" a "quiero ser campeón"

Fideo descartó las versiones de que esté evaluando colgar los botines y no tuvo problema en admitir que sueña con dar la vuelta con Rosario Central.
Ángel Di María le puso fin a las versiones de que esté evaluando retirarse y no tuvo problemas en admitir que sueña con salir campeón con Rosario Central. La eliminación en la Copa Libertadores y la Copa Argentina no lo mueven al campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.
"Todos me quieren retirar, pero no va a pasar. Lo digo siempre: no me quiero retirar. Quería volver al fútbol argentino. Quiero seguir ganando cosas, ser campeón", expresó Fideo, quien bancó el presente del Canalla: "Parece que todo lo contrario. Desde este lado de la vereda estamos muy bien. La realidad es que hoy en día Central está creciendo cada día más, se ve gigante. Donde vamos, copamos, y esas cosas están más que bien".
El atacante argentino también se refirió a la frustración que significó haber quedado eliminado de algunas competencias y a las expectativas que tiene la gente de Rosario Central. "Es la realidad del fútbol. La ilusión que tenía la gente con la Libertadores es la que teníamos nosotros, lo mismo con la Copa Argentina, pero a veces las cosas no van bien y quedás afuera. Es un mal partido y quedás afuera", sostuvo.
Por otro lado, sobre su molestia en el clásico contra Newell's, comentó: "Es una lesión que tuve. Sigue ahí molestando, lo voy llevando y cada vez estoy mejor. Es día a día, trabajo es el trabajo. Hay días que me siento muy bien, otros días me molesta un montón".
Finalmente, habló de lo que significó regresar al fútbol argentino y del aprendizaje que encuentra en cada partido: "El sueño no es solamente de la gente, sino mío: volver al fútbol argentino. Disfrutar de cada cancha, poder disfrutar cada partido. Ayer mismo, un papá de la escuela me dijo: ‘¿Vas a jugar todos los partidos?’. Y le dije que sí, que volví para eso".
"Entiendo a la gente porque ve los jugadores que hay, lo que crece, se adaptó a algo que antes no pasaba en la historia: ganar, ganar. Que se haya ampliado la tribuna, la tercera bandeja… La gente ve todo eso y es obvio que quiere ganar. Pero a veces las cosas no se dan y hay que seguir".
"Tenemos en la cabeza que tenemos el torneo, queda la anual, estamos también dentro de los ocho y tiramos siempre para adelante. Creo que la gente tiene que saber que soy el primero que quiere ganar y que queremos seguir metiendo a Central en copas", aseguró.
"Nunca pensé que Central iba a estar así. Cada vez que viajamos es una cosa increíble. Estoy más que feliz acá y ojalá sea por mucho tiempo".
Supercopa Internacional a disputarse en septiembre contra Estudiantes: "Tenemos la Supercopa pendiente, pero ahora partido a partido. La cabeza en Tigre y la final ya va a llegar. A pensar en eso e intentaremos hacer lo máximo posible".
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