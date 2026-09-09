Insúa fue presentado en conferencia en San Lorenzo: "Queremos ser competitivos"

El Gallego se refirió al difícil comienzo de su tercer ciclo enfrentando a Independiente y Boca, los objetivos que se plantea y la posibilidad de clasificar en el Torneo Clausura.
San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Darío Insua como entrenador, tras la salida de Néstor Gorosito, y el DT ya tuvo su primer contacto con el plantel profesional. En su presentación, habló del presente del equipo y puso el foco en la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. “Queremos ser competitivos. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera posible. Buscaremos estar en los playoffs”, aseguró el Gallego, que también destacó la ilusión que encontró dentro del club.
El nuevo técnico del Ciclón también se refirió a la posibilidad de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana 2027, aunque reconoció que no será sencillo. “Clasificar a la Sudamericana sería positivo, pero es fácil decirlo, hacerlo es un poco más complejo”, expresó. Insua, además, valoró el estado del plantel y remarcó la importancia de comenzar a trabajar desde cero: “Lo que pasó hace dos o tres meses es parte del pasado y no se puede modificar, pero el futuro sí”.
El desafío inmediato para Insua será importante, ya que San Lorenzo visitará a Independiente y luego recibirá a Boca. Sobre ambos compromisos, el entrenador fue cauto: “Son dos partidos difíciles contra dos grandes equipos, pero todos los rivales tienen un grado de complejidad”. El DT ya dirigió su primera práctica y estará acompañado por Fabián García, Carlos Orsi y Roberto Oste como ayudantes, además de Guillermo Cinquetti como preparador físico.
Esta será la tercera etapa de Insua como entrenador de San Lorenzo, donde dirigió 146 partidos entre sus dos ciclos anteriores, con 57 triunfos, 54 empates y 35 derrotas. Su segundo paso, entre 2022 y 2024, devolvió al equipo a los primeros planos y le permitió disputar competencias internacionales. Ahora, el Gallego regresa con un objetivo concreto: volver a hacer competitivo al Ciclón y meterlo en los playoffs.
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