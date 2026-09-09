Insúa fue presentado en conferencia en San Lorenzo: "Queremos ser competitivos"

El nuevo técnico del Ciclón también se refirió a la posibilidad de conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana 2027, aunque reconoció que no será sencillo. “Clasificar a la Sudamericana sería positivo, pero es fácil decirlo, hacerlo es un poco más complejo”, expresó. Insua, además, valoró el estado del plantel y remarcó la importancia de comenzar a trabajar desde cero: “Lo que pasó hace dos o tres meses es parte del pasado y no se puede modificar, pero el futuro sí”.