Banfield eliminó a Riestra por penales y es semifinalista de la Copa Argentina

A los 45 minutos, Ángel Stringa aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente remate para poner el 1-0 de Riestra. Banfield salió decidido en el segundo tiempo y encontró la igualdad a los 5', cuando Tomás Adoryan conectó una pelota dentro del área con una media chilena y marcó el 1-1. Después del empate, el equipo de Pedro Troglio tuvo algunas chances para darlo vuelta, pero el resultado no se modificó y todo se definió desde los doce pasos.