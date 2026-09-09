Banfield eliminó a Riestra por penales y es semifinalista de la Copa Argentina

Tras el 1 a 1 en los 90 minutos, el Taladro venció por 7 a 6 al Malevo desde los doce pasos donde el Ruso Rodríguez se convirtió en el héroe para el equipo del Sur.
Banfield se metió en las semifinales de la Copa Argentina 2026 después de empatar 1-1 con Deportivo Riestra y ganar 7-6 en los penales. El partido, disputado en la cancha de Temperley, tuvo un desarrollo parejo y con pocas situaciones claras. El Malevo se puso en ventaja sobre el cierre del primer tiempo, pero el Taladro reaccionó rápidamente en el complemento.
A los 45 minutos, Ángel Stringa aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente remate para poner el 1-0 de Riestra. Banfield salió decidido en el segundo tiempo y encontró la igualdad a los 5', cuando Tomás Adoryan conectó una pelota dentro del área con una media chilena y marcó el 1-1. Después del empate, el equipo de Pedro Troglio tuvo algunas chances para darlo vuelta, pero el resultado no se modificó y todo se definió desde los doce pasos.
La tanda fue de una efectividad impresionante y los primeros doce penales terminaron en gol, con los dos equipos intercambiando ejecuciones sin poder sacarse ventaja. Banfield convirtió por intermedio de Machado, Anselmo, Álvarez, Meriano, el Ruso Rodríguez, Adoryan y Oviedo, mientras que Riestra respondió con Bracamonte, Miño, Benegas, González, Céliz y Ramírez. Con el marcador 6-6, Oviedo volvió a poner al Taladro arriba 7-6.
Entonces llegó el momento decisivo: Carlos Quintana debía convertir para mantener con vida a Riestra, pero el defensor abrió el pie y el Ruso Rodríguez adivinó la intención. El arquero contuvo el remate y se convirtió en el héroe de la noche para darle a Banfield el pase a semifinales. El Taladro espera ahora por el ganador del cruce entre Racing y Boca.
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