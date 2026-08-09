Platense dio el golpe en Avellaneda y derrotó a Independiente

Independiente mantuvo la presión y volvió a acercarse. Montiel sacó un remate que parecía tener destino de gol, pero Víctor Cuesta apareció justo a tiempo para despejar. Platense, en una de sus pocas aproximaciones de la primera etapa, respondió con Zapiola, cuyo disparo se fue apenas desviado.

Indenpendiente controló la pelota

El desarrollo no cambió demasiado después del descanso. Independiente continuó manejando la pelota y jugando cerca del área visitante, mientras Platense se replegaba y apostaba a encontrar algún contragolpe. El Rojo tuvo una oportunidad inmejorable cuando Montiel volvió a probar desde afuera del área y su remate terminó impactando contra el palo derecho de Cozzani.

Parecía que el gol local estaba al caer, pero Platense resistió y esperó su oportunidad. Y la encontró a los 20 minutos del complemento, cuando un error de Rodrigo Rey modificó completamente el partido. El arquero de Independiente salió de manera defectuosa, Mainero anticipó a un defensor y quedó en posición de definir. El delantero no perdonó y sacó un remate preciso contra un palo para poner el 1-0.

El gol cambió el estado de ánimo en Avellaneda. Independiente se lanzó desesperadamente en busca del empate, mientras desde las tribunas comenzaron a aparecer muestras de impaciencia. La presión sobre el equipo local creció a medida que pasaban los minutos y el conjunto de Palermo aprovechó esa situación para replegarse todavía más.

Platense se refugió cerca de su área y apostó todo a la solidez de su defensa y a las intervenciones de Cozzani. Independiente tuvo algunos intentos durante el tramo final, pero careció de precisión para transformar su dominio territorial en situaciones claras de gol.

El pitazo final desató el festejo visitante. Platense consiguió así su primer triunfo del campeonato después de un comienzo con dos derrotas y un empate y, además, tuvo un estreno soñado para Palermo, que asumió el desafío de conducir al equipo de Vicente López en este Clausura.

Independiente, en cambio, volvió a dejar puntos en el camino después de su caída de la fecha anterior. El Rojo fue superior durante buena parte del encuentro, generó las situaciones más claras y hasta tuvo un remate que terminó en el palo, pero pagó caro un error puntual y terminó quedándose con las manos vacías.

Platense no necesitó dominar para festejar. Resistió, esperó y aprovechó su oportunidad. En Avellaneda, esa fórmula le alcanzó para llevarse tres puntos valiosos y comenzar una nueva etapa de la mano de Palermo.