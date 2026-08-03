Talleres goleó a Platense y festejó por primera vez con Sampaoli como DT

La T se impuso 4-0 como visitante con una actuación sobresaliente de Rick, que marcó dos goles y dio una asistencia, mientras el Calamar terminó envuelto en silbidos e insultos.
Talleres derrotó 4-0 a Platense como visitante, por la tercera fecha del Torneo Clausura, y consiguió su primera victoria desde la llegada de Jorge Sampaoli como entrenador. La gran figura de la noche fue Rick, autor de dos goles y una asistencia, en una actuación decisiva para que el conjunto cordobés dejara atrás las dos derrotas sufridas en el inicio del campeonato.
El encuentro fue parejo durante buena parte del primer tiempo, con ambos equipos buscando el arco rival y un desarrollo de ida y vuelta, aunque con pocas situaciones claras. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, Talleres encontró la ventaja cuando Juan Pablo Cozzani dio rebote tras un remate de Ronaldo Martínez y Rick apareció para empujar la pelota al gol. El 1-0 desató los primeros silbidos e insultos de los hinchas de Platense hacia el equipo antes del descanso.
En el complemento, el Calamar adelantó sus líneas en busca del empate, pero dejó espacios que Talleres aprovechó con contundencia. A los 25 minutos, Rick encabezó un contraataque y asistió a Valentín Depietri, que definió para ampliar la ventaja. Apenas cinco minutos después, el brasileño volvió a aparecer con un remate preciso al ángulo para convertir el 3-0 y terminar de inclinar el partido a favor del conjunto cordobés.
Con un rival completamente desordenado, Talleres selló la goleada gracias a Franco Cristaldo, que definió con categoría otra rápida transición ofensiva para el 4-0 definitivo. El equipo de Sampaoli sumó así sus primeros tres puntos en el Clausura y mostró una versión mucho más efectiva que en las fechas anteriores y la próxima semana buscará ratificarlo ante Lanús en Córdoba. Platense, en cambio, quedó con apenas una unidad en tres jornadas y profundizó su preocupación tanto por el flojo comienzo en el torneo como por la cercanía con la zona baja de la tabla anual.
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