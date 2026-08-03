Talleres goleó a Platense y festejó por primera vez con Sampaoli como DT

Con un rival completamente desordenado, Talleres selló la goleada gracias a Franco Cristaldo, que definió con categoría otra rápida transición ofensiva para el 4-0 definitivo. El equipo de Sampaoli sumó así sus primeros tres puntos en el Clausura y mostró una versión mucho más efectiva que en las fechas anteriores y la próxima semana buscará ratificarlo ante Lanús en Córdoba. Platense, en cambio, quedó con apenas una unidad en tres jornadas y profundizó su preocupación tanto por el flojo comienzo en el torneo como por la cercanía con la zona baja de la tabla anual.