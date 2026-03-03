Torneo Apertura 2026: finaliza la fecha 8 con tres partidos con peleas en la cima y por la permanencia

El Globo buscará recuperarse en su casa frente a un Belgrano que tiene la chance concreta de quedar como único líder de la Zona B, mientras que la Academia viajará al norte con la obligación de cortar su racha de empates y sostener su aspiración de meterse entre los ocho mejores.

Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto

La jornada comenzará a las 19.00 en el estadio Eva Perón de Junín. Sarmiento atraviesa un momento delicado: perdió sus últimos tres partidos y quedó relegado en la Zona B, con la mirada puesta principalmente en la tabla de promedios. El equipo de Facundo Sava necesita sumar para salir del fondo y recuperar estabilidad.

Sarmiento Sarmiento recibe a Estudiantes (RC) en Junín en un duelo directo por la permanencia y con la urgencia de sumar tras tres derrotas consecutivas.

Estudiantes de Río Cuarto llega con otro ánimo tras vencer 2-0 a Huracán y conseguir su primera victoria en el torneo. El conjunto de Iván Delfino también está comprometido en la zona roja y sabe que un triunfo como visitante puede ser determinante en su lucha por mantener la categoría. El árbitro será Juan Pablo Loustau y el partido se verá por TNT Sports.

Posibles formaciones

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Manuel Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Francisco Romero, Tomás González, Nicolás Talpone; Mauro Valiente y Javier Ferreira. DT: Iván Delfino.

Huracán vs. Belgrano

Desde las 19.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibirá a Belgrano en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. El equipo de Diego Martínez viene de caer en Río Cuarto y continúa fuera de la zona de playoffs, con altibajos en su rendimiento y dificultades defensivas que lo condicionaron en las últimas jornadas.

ERC HUR Huracán enfrenta a Belgrano en el Ducó con la necesidad de recuperarse, mientras el Pirata busca quedar como único líder de la Zona B.

Belgrano, en cambio, suma 15 puntos en la Zona B y, si consigue una victoria en Parque Patricios, alcanzará las 18 unidades y quedará como único líder. El equipo de Ricardo Zielinski ha mostrado solidez colectiva y buen funcionamiento ofensivo, con Franco Vázquez y Lucas Zelarayán como ejes del juego. Ariel Penel será el árbitro y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Emmanuel Ojeda o Alejandro Martínez, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benítez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Atlético Tucumán vs. Racing

El cierre de la fecha será a las 21.15 en el Monumental José Fierro, donde Racing visitará a Atlético Tucumán. La Academia acumula dos empates consecutivos y necesita volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la clasificación a octavos de final.

RAC IRM Racing visita a Atlético Tucumán obligado a volver al triunfo para sostener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.

El Decano vive días de transición tras la salida de Hugo Colace. Ramiro González asumirá de manera interina mientras se aguarda la llegada de Julio César Falcioni. Con cuatro derrotas en siete fechas, el conjunto tucumano necesita iniciar una nueva etapa con resultados positivos. El árbitro será Fernando Echenique y el partido se verá por TNT Sports Premium.

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño. DT: Ramiro González.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.