Las declaraciones de los jugadores de la Selección luego de la agónica victoria

El mediocampista también remarcó la fortaleza mental del equipo. "Hay que ir para adelante más allá de las adversidades". Además, reveló qué pasó por su cabeza tras convertir: "Pensé en mi familia que está en la tribuna, en mis compañeros, en todos los que estaban en la tribuna y en los argentinos que están en Argentina".

"TENEMOS UN GRUPO FENOMENAL QUE NUNCA SE DA POR VENCIDO"



La palabra de Enzo Fernández, autor del gol que le dio el triunfo agónico a la Selección Argentina. pic.twitter.com/maL63HRhO8 — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Lautaro calificó la victoria como una de las más importantes de los últimos años y destacó el esfuerzo colectivo para revertir un desarrollo muy complicado. "Es muy difícil lo que hemos hecho esta noche, no lo veía hace tiempo, y yo personalmente no lo sentía hace mucho tiempo. Estar con el resultado así, 2-0 abajo faltando pocos minutos contra un rival que nos sometió y que nos jugó mucho físicamente. Otra demostración del carácter que tiene este equipo", afirmó.

El delantero también tuvo palabras de reconocimiento para Lionel Messi, a quien vio profundamente emocionado tras el triunfo. "Verlo a Leo correr de la manera que corre, verlo superarse cada día, se lo dije en la cancha cuando lo vi llorar, que llore porque se lo merece porque es nuestro ejemplo, nuestro guía, la persona que nos ayuda siempre".

Luego en declaraciones en zona mixta, resumió el espíritu del plantel: "Este equipo no se rinde, sigue intentando hasta el final, no pudimos concretar las situaciones del primer tiempo, pero al final de intentar y buscar, el arco se abrió y sin duda que fue un alivio y muchas emociones para todos".

"LO QUE HICIMOS ESTA NOCHE NO LO VEÍA HACE MUCHO TIEMPO"



Lautaro Martínez se rindió ante la histórica remontada de Argentina.



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Julián Álvarez reveló cuál fue el mensaje que intercambiaron durante la pausa de hidratación, cuando el equipo todavía estaba en desventaja. "Cuando paramos a hidratarnos las palabras fue que no paremos de creer. Hicimos un buen partido pero ellos pegaron en el momento justo. Hay que estar atento a eso y mejorar eso, pero sabemos que los goles llegan", explicó.

El delantero cordobés también reconoció el impacto emocional que tuvo la clasificación. "Una alegría, mucha emoción. Decía recién que no soy mucho de emocionarme pero cuando salí lo sentí mucho, cómo se dio y el contexto fue uno de los más importantes de la Selección en los últimos años", expresó.

Leandro Paredes también destacó la fortaleza del grupo tras una remontada que ya quedó en la historia de la Selección Argentina. "Esta selección no deja de confiar, no deja de pelear y hoy quedó demostrado", aseguró el mediocampista.

Con la clasificación asegurada, el plantel argentino dejó en claro que el triunfo frente a Egipto fue mucho más que un pase a los cuartos de final. "Seguimos vivos y van a tener que esperar un poco más", cerró Paredes, sintetizando el sentimiento de un equipo que volvió a demostrar que nunca baja los brazos.