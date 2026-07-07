Explosivas declaraciones de Egipto tras la derrota: "La copa está dirigida a Argentina"

Además, el entrenador egipcio hizo referencia al gol anulado y a un supuesto penal no sancionado a Mohamed Salah previo al 3-2. "Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta", insistió en conferencia de prensa.

Hassan, que sobre el final hizo el gesto para activar el protocolo contra el racismo aunque no dijo nada al respecto, también aseguró que "no hubo respeto ni juego limpio" y que "hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones, nos vamos con la frente en alto".

Por último, el DT volvió a apuntar contra el arbitraje. “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias, fue un partido claramente amañada y todo el mundo lo vio", disparó. "Si quieren tanto que Argentina gane, ¿para qué nos hacen venir a jugar?", concluyó.