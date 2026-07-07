Explosivas declaraciones de Egipto tras la derrota: "La copa está dirigida a Argentina"

El entrenador Hossam Hassan y el delantero Mostafa Ziko hicieron graves acusaciones contra la Scaloneta. "Presionaron al árbitro", aseguraron.
Argentina, que caía 2 a 0 a once minutos del final, terminó venciendo 3 a 2 a Egipto en una increíble remontada en el duelo de octavos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, el entrenador Hossam Hassan y el delantero Mostafa Ziko hicieron graves acusaciones contra la Scaloneta.
Mostafa Ziko, autor del segundo gol del equipo africano y también de un tanto anulado a instancias del VAR por una infracción sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada, aseguró: "El árbitro es injusto, Dios me baste y es el mejor protector... está desperdiciando el esfuerzo de todo un país". Además, cerró con una fuerte sentencia: "La copa está dirigida a Argentina".
Por su parte, quien también se quejó del árbitro fue el director técnico egipcio Hossam Hassan. "Hemos merecido la victoria. Argentina presionó al árbitro antes porque era francés, armaron contexto previo y sufrimos las consecuencias. El resultado estuvo influenciado antes y durante el juego", aseveró.
Además, el entrenador egipcio hizo referencia al gol anulado y a un supuesto penal no sancionado a Mohamed Salah previo al 3-2. "Se desestima un penal para nosotros. Ni entró al VAR. El segundo gol fue anulado por algún motivo. La vida es injusta", insistió en conferencia de prensa.
Hassan, que sobre el final hizo el gesto para activar el protocolo contra el racismo aunque no dijo nada al respecto, también aseguró que "no hubo respeto ni juego limpio" y que "hemos jugado mejor y superamos en todo a los campeones, nos vamos con la frente en alto".
Por último, el DT volvió a apuntar contra el arbitraje. “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias, fue un partido claramente amañada y todo el mundo lo vio", disparó. "Si quieren tanto que Argentina gane, ¿para qué nos hacen venir a jugar?", concluyó.
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