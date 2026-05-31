Atento Scaloni: Jordania fue goleado por Suiza en la previa del Mundial 2026

Sin embargo, la reacción no alcanzó para modificar el desenlace. A los 79 minutos, Christian Fassnacht aprovechó los espacios que dejó la defensa rival y selló el 4-1 definitivo. Jordania cerrará su preparación mundialista el próximo 7 de junio frente a Colombia en San Diego, mientras que el 17 iniciará su participación en el Grupo J ante Austria. Más adelante enfrentará a Argelia y concluirá la fase de grupos contra la Selección Argentina el 27 de junio en Texas.

El resumen de Suiza 4-1 Jordania