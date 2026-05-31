Atento Scaloni: Jordania fue goleado por Suiza en la previa del Mundial 2026

El seleccionado asiático, que será el último rival de Argentina en la fase de grupos, fue pasado por arriba por el conjunto europeo en un amistoso a días de la Copa del Mundo.
Jordania, último rival de la Selección Argentina en la fase de grupos del Mundial, perdió 4 a 1 con Suiza en un amistoso a días del inicio de la máxima cita. Sí, el combinado asiático recibió un golpazo en medio de su preparación final para el certamen.
La diferencia se construyó antes del descanso gracias a una actuación contundente en ataque de Suiza y a las dificultades defensivas que mostró Jordania. Breel Embolo abrió el marcador de penal, Dan Ndoye amplió la ventaja con una definición precisa y Granit Xhaka convirtió otro remate desde los doce pasos para establecer el 3-0 parcial. En ambas sanciones fue determinante la intervención del VAR.
Jordania mostró una mejor imagen en el complemento tras realizar varias modificaciones, con mayor movilidad y mejores asociaciones en ataque: logró descontar rápidamente a través de Fakhouri, quien marcó a los siete minutos del segundo tiempo con un potente remate al primer palo. El gol reflejó el crecimiento del equipo asiático, que durante varios pasajes logró equilibrar el desarrollo.
Más allá del resultado, uno de los puntos destacados de Jordania fue la actuación de su arquero, Yazeed Abu Laila. El guardameta respondió en repetidas ocasiones ante las llegadas suizas y acumuló seis atajadas que evitaron una diferencia aún más amplia. Su rendimiento sostuvo a su equipo cuando el encuentro parecía encaminarse a una goleada mayor. ¡Atención Scaloni!
Sin embargo, la reacción no alcanzó para modificar el desenlace. A los 79 minutos, Christian Fassnacht aprovechó los espacios que dejó la defensa rival y selló el 4-1 definitivo. Jordania cerrará su preparación mundialista el próximo 7 de junio frente a Colombia en San Diego, mientras que el 17 iniciará su participación en el Grupo J ante Austria. Más adelante enfrentará a Argelia y concluirá la fase de grupos contra la Selección Argentina el 27 de junio en Texas.
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