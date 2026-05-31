Messi afronta su sexto Mundial: llegó a Kansas y se suma a la delegación

El capitán de la Albiceleste, quien tiene una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, trabajará diferenciado para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista contra Argelia.
Lionel Messi ya está físicamente y mentalmente modo Mundial: llegó este domingo por la noche a Kansas para sumarse a la concentración de la Selección Argentina. El capitán llegó junto a Rodrigo De Paul (compañero en Inter Miami) y está listo para disputar su sexta Copa del Mundo. Los entrenamientos de la Albiceleste que va por la cuarta estrella comenzarán el lunes.
El rosarino llegó en un vuelo privado proveniente desde Miami y ya se sumó al equipo de cara la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el jueves 11 de junio. La Scaloneta debutará ante Argelia el martes 16 a las 22 y luego enfrentará a Austria y Jordania por la fase de grupos.
Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada integraban la delegación que partió desde Buenos Aires. Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Dibu Martínez también arribaron a EE.UU.
La Selección Argentina se entrenará en el Sporting KC Training Centre, del club Sporting Kansas City. El recinto, inaugurado en 2018, está entre los ríos Kansas y Missouri, en el área metropolitana de la ciudad, con varias canchas de fútbol.
Videos: ESPN
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