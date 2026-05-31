Messi afronta su sexto Mundial: llegó a Kansas y se suma a la delegación

El capitán de la Albiceleste, quien tiene una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, trabajará diferenciado para llegar en óptimas condiciones al debut mundialista contra Argelia.

Lionel Messi ya está físicamente y mentalmente modo Mundial: llegó este domingo por la noche a Kansas para sumarse a la concentración de la Selección Argentina. El capitán llegó junto a Rodrigo De Paul (compañero en Inter Miami) y está listo para disputar su sexta Copa del Mundo. Los entrenamientos de la Albiceleste que va por la cuarta estrella comenzarán el lunes.