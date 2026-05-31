River va por Ángel Correa: cuánto pide Tigres de México para dejarlo ir

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De todos modos, en River creen que los 12 a 15 millones de dólares que piden ahora es solo el puntapié inicial de la negociación. Si la oferta se acerca a los 10 y deja a Tigres hasta con una mínima ganancia, la operación podría llegar a darse.

Si bien no hay acuerdo, entre River y Ángel Correa ha habido acercamientos desde aquellas primeras charlas de abril. Su contrato pasaría a ser el más importante del plantel después del de Otamendi, pero siendo un campeón del mundo de 31 años, plenamente vigente y con varios años por delante, entienden que es una inversión que vale la pena. Por ahora, la negociación se encuentra en sus primeras instancias y es prematuro marcar una tendencia. Pero mientras el vínculo con el jugador avanza, entre Tigres y River aún restan muchas charlas para llegar a buen puerto.

Al mismo tiempo que encara esta búsqueda, el Millonario, a través de Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria, sigue en conversaciones con Thiago Almada, la otra gran apuesta del mercado de pases. Esta tratativa es aún más complicado, pero no imposible. Lo más probable es que vayan por uno u otro: hoy Correa está más cerca.