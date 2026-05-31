River va por Ángel Correa: cuánto pide Tigres de México para dejarlo ir

Tras presentar a Otamendi, el Millonario va por otro campeón del mundo: ya está cerca un acuerdo salarial con el jugador y la dificultad del pase aparece por la gran pretensión del club mexicano.
Tras presentar a Nicolás Otamendi como refuerzo, River va por otro campeón del mundo: Ángel Correa. El Millonario está cerca de llegar a un acuerdo salarial con el atacante de 31 años pero hay una dificultad en el pase por la gran pretensión del club mexicano por su ficha.
Tigres está dispuesto a desprenderse de Correa, pero solo mediante una venta, sin jugadores como medio de pago y pretenden entre 12 y 15 millones de dólares. El club mexicano, que acaba de perder la final de la Concachampions con Toluca por penales, tiene al argentino como una pieza fundamental para su ataque.
El club compró a Correa en alrededor de 9,5 millones de dólares hace un año procedente de Atlético de Madrid y desde entonces se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Si bien la idea de dejarlo ir no les agrada, ante la presión del futbolista estarían dispuestos a ceder, pero solo si recuperan su inversión. Tras 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos en un año, irse arriba en el balance sería un gran negocio.
De todos modos, en River creen que los 12 a 15 millones de dólares que piden ahora es solo el puntapié inicial de la negociación. Si la oferta se acerca a los 10 y deja a Tigres hasta con una mínima ganancia, la operación podría llegar a darse.
Si bien no hay acuerdo, entre River y Ángel Correa ha habido acercamientos desde aquellas primeras charlas de abril. Su contrato pasaría a ser el más importante del plantel después del de Otamendi, pero siendo un campeón del mundo de 31 años, plenamente vigente y con varios años por delante, entienden que es una inversión que vale la pena. Por ahora, la negociación se encuentra en sus primeras instancias y es prematuro marcar una tendencia. Pero mientras el vínculo con el jugador avanza, entre Tigres y River aún restan muchas charlas para llegar a buen puerto.
Al mismo tiempo que encara esta búsqueda, el Millonario, a través de Stéfano Di Carlo, Enzo Francescoli y Pablo Longoria, sigue en conversaciones con Thiago Almada, la otra gran apuesta del mercado de pases. Esta tratativa es aún más complicado, pero no imposible. Lo más probable es que vayan por uno u otro: hoy Correa está más cerca.
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