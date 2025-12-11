Dibu Martínez: el grupo del Mundial, su nivel en Qatar 2022 y volver a Independiente

“La gente sabe que nosotros vamos a competir y lo vamos a dar al máximo. No tenemos esa presión de llegar a la final del Mundial, pero para mí sí sería un dolor no llegar hasta el último partido. Lo vamos a lograr, yo me voy a preparar mejor que en Qatar, tengo la experiencia que no quiero sufrir como sufrí allá“, comentó Dibu.

Por otro lado, pese a ser elegido como mejor arquero del Mundial 2022, el marplatense fue autocrítico de su actuación: “Tuve errores técnicos en los partidos. Algunos goles los podía haber sacado, me llegaron dos con Holanda, que pude hacer algo más, con el segundo de Mbappé. El penal que también me entra puedo hacer un poco más. Yo en el arco no me sentí que estuve al cien por ciento como, por ejemplo, hago en mi club o lo atajo normalmente la Selección. Y me metieron ocho goles, quiero reducirlo a cinco o cuatro, máximo, y ahí tenemos la chance de ganarlo de vuelta. Con mi entrenador de arqueros somos fríos a la hora de analizar y los dos coincidimos que no hice mi mejor Mundial“.

En cuanto al análisis del Grupo J que le tocó a la Argentina en el sorteo, Dibu Martínez dio a entender que respetarán a todos los rivales, ya que en Qatar 2022 la Selección perdió en su debut con Arabia Saudita, en teoría el más accesible de los tres partidos.

“Nosotros perdimos con Arabia Saudita, que supuestamente era el más fácil de grupo y nos terminaron ganando y nosotros atacando no pudiendo meterla y nos costó. Ahora decís: ‘Bueno, ¿cuál es el más fácil del grupo?’ No lo sabés porque al final te puede ganar el más fácil. O sea, nosotros lo bueno es que tenemos la experiencia de perder el primer partido del mundial y estar a 20, 30 minutos contra México de quedar afuera, Eso, quieras o no, te da la experiencia para el próximo. Después, en la llave tienen que pasar España y Uruguay y puede haber una sorpresa en ese grupo. La verdad, no se sabe", agregó el arquero en esta entrevista con DSports.

Por último, sobre el grado de dificultad de enfrentar a Jordania y Argelia, rivales menos conocidos que Austria, Martínez dijo: “Son equipos que están acostumbrados a jugar con calor. No nos olvidemos que en Estados Unidos va a hacer muchísimo calor. Capaz que los europeos no están acostumbrados, pero los africanos y los sudamericanos un poco más sí. Las canchas son un poco más secas, así que la verdad que va a haber muchas sorpresas".

Más frases importantes del Dibu Martínez

Finalissima con España: “A mí me encantaría. Primero porque España es uno de los rivales a vencer en el Mundial, tiene una de las mejores selecciones del mundo. Otra, que es un test para nosotros a dos meses de un Mundial, como un buen entrenamiento para el Mundial. Es un título. A nosotros, el ganarle a Italia nos dio un envión para Qatar muy importante, así que esperemos hacerlo igual con España. También entiendo la parte de decir: ‘Bueno, estás muy cerca del Mundial, los entrenadores capaz que no quieren jugarla, porque los otros equipos te analizan...’ Yo entiendo esa parte, que se tendría que haber jugado antes. Pero al final a nosotros nos gusta jugar, competir y ganar títulos, así que ojalá que se dé“.

Su relación con Messi: “Todos lo amamos. Tenemos un respeto mutuo entre los dos. El sabe que lo ayudé a conseguir su sueño, él me ayudó a conseguir el mío. Tenemos muchas cosas en común. El da todo por su familia igual que yo, se fue de chico de Argentina igual que yo. No necesito mandarle un mensaje o llamarlo todos los días para saber cómo está. Es como un amigo de larga distancia, sabemos que cuando pasé algo, él siempre va a estar. El sabe que yo lo voy a defender”.

Un posible regreso a Independiente: “Siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero la verdad que lo veo lejos. Tengo todavía dos años de contrato, estoy en el Mundial y en mi mejor momento. Es muy difícil. Si vuelvo quiero estar bien, como estoy ahora y volver tan grande no es algo que quiera. La últimas balas se van perdiendo”.

Su continuidad en Europa: “Estoy abierto a otros lugares. Sé que estoy en la mejor liga del mundo, que compito todos los partidos, que si no sacas una pelota del ángulo perdés, así que la siguiente liga que jugaré será entre familias”.