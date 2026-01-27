Newell's e Independiente se enfrentarán en Rosario en busca de su primera victoria

La dupla técnica Gómez-Orsi armó prácticamente un equipo nuevo tras la salida de Lucas Bernardi y Cristian Fabbiani, con más de diez jugadores que se marcharon y un número similar de incorporaciones, entre las que se destacan el arquero Gabriel Arias y el delantero Matías Cóccaro. Esta noche, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón y Juan Ignacio Ramírez (aún sin habilitación) estarán concentrados pero no necesariamente en el once titular.

Newell´s

Tras la insólita situación vivida en el segundo tiempo del encuentro en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde en menos de 20 segundos, Estudiantes empato el encuentro, y dos minutos despues, el rojo se quedo con diez jugadores. Gustavo Quinteros mantendrá la base del equipo que pretende pelear entre los primeros puestos. El rojo debió sufrir la baja de Santiago Montiel por sanción y evaluará reemplazos como Walter Mazzantti o Ignacio Malcorra.

rojo Independiente mantiene la base del equipo que buscó arrancar con fuerza en la primera fecha del torneo. Salvo la entrada de Walter Mazzantti por Santiago Montiel.

Una particularidad de la jornada será la ausencia de bombos y banderas en la tribuna habitual de la barra de Newell’s, sancionada por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe debido al uso de pirotecnia en el último partido de 2025.

El historial reciente marca que Newell’s ganó el último enfrentamiento en noviembre de 2024 por 2-1, mientras que la última victoria de Independiente en el Coloso se remonta a marzo de 2021. De los últimos doce encuentros, solo se registró un empate.

Además Las tres prioridades de la dirigencia de River en los próximos años

Posibles onces

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano; Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Valentino Acuña, Luciano Herrera; Michael Hoyos y Matías Cóccaro. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Cursi, Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros