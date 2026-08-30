Dibu Martínez fue presentado como nuevo refuerzo de Chelsea: "Vengo a un club ganador y quiero ganar títulos"

La ambición tampoco faltó en su presentación. Después de conquistar la Europa League con Aston Villa, el arquero dejó claro que llega con la intención de seguir levantando trofeos: "Quiero tener éxito aquí. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación".

El argentino también definió su manera de vivir el fútbol y marcó cuál será su postura en esta nueva etapa: “Soy todo pasión. Doy todo en cada partido. Quiero tener éxito aquí. Vengo a un club ganador y quiero ganar títulos. Soy una persona que quiere ganar en todo lo que hace y quiero aportar eso a este club de fútbol porque es un club que gana títulos, así que creo que es una buena combinación”.

La operación se concretó luego de que quedara frustrada su posibilidad de pasar a Juventus y en medio de la competencia interna que atravesaba en su anterior equipo. Chelsea pagó 7,5 millones de libras esterlinas, unos 8,75 millones de dólares, para quedarse con su pase. En principio, deberá competir por el puesto con Robert Sánchez.

La despedida del Dibu Martínez de Aston Villa

El cambio de camiseta puso punto final a una etapa muy importante en la carrera del argentino. Desde su llegada en septiembre de 2020, disputó 256 partidos con Aston Villa, recibió 305 goles y mantuvo 80 vallas invictas, además de conquistar la Europa League y convertirse en uno de los grandes referentes del club.

“Hace siete años llegué al Aston Villa con un sueño. Hoy me despido con el corazón lleno de recuerdos, gratitud y orgullo. Este club se convirtió en mucho más que solo un lugar donde jugaba al fútbol. Se convirtió en mi hogar. Desde mi primer día hasta las noches inolvidables, las victorias, los momentos difíciles y todo lo que hubo en medio, di todo lo que tenía por este escudo. Pero lo que llevaré conmigo va mucho más allá del fútbol", escribió en una emotiva carta.

Luego, el campeón del mundo se dirigió especialmente a quienes lo acompañaron durante su estadía: "A mis compañeros, entrenadores, personal y, lo más importante, a los aficionados del Villa: gracias por creer en mí… por apoyarme y por hacer que estos siete años fueran tan especiales. Me voy con recuerdos increíbles, amistades para toda la vida y un amor por este club que nunca se irá. Gracias, Aston Villa. Gracias, Villans. Una vez Villan, siempre Villan".

Con excepción de un breve paso a préstamo por Getafe, Martínez desarrolló prácticamente toda su carrera en el fútbol inglés. Antes de su llegada a Londres, defendió los arcos de Oxford United, Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe, Reading y Aston Villa.