Argentinos Juniors no pudo con Barracas, pero sigue arriba de todos en la Anual

Argentinos Juniors empató 0 a 0 con Barracas Central por la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene como único líder de la Tabla Anual de la Primera División. El Bicho fue superior durante buena parte del partido y tuvo las situaciones más claras, pero no pudo vencer al arquero Marcos Miño. El punto le permitió sostenerse en lo más alto de la tabla del 2026, aunque con la sensación de haber dejado pasar una buena chance con la caída de Independiente Rivadavia.