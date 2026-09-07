Argentinos Juniors no pudo con Barracas, pero sigue arriba de todos en la Anual

El equipo de Nicolás Diez dominó buena parte del encuentro, pero no logró convertir y terminó igualando 0 a 0 con el Guapo en el estadio Claudio Tapia.
Argentinos Juniors empató 0 a 0 con Barracas Central por la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene como único líder de la Tabla Anual de la Primera División. El Bicho fue superior durante buena parte del partido y tuvo las situaciones más claras, pero no pudo vencer al arquero Marcos Miño. El punto le permitió sostenerse en lo más alto de la tabla del 2026, aunque con la sensación de haber dejado pasar una buena chance con la caída de Independiente Rivadavia.
Desde el comienzo, Argentinos intentó hacerse dueño de la pelota y manejar el partido. Ya sin Lescano, recientemente transferido al fútbol de Brasil, el equipo de Nicolás Diez buscó generar juego a través de Oroz y López Muñoz para abastecer a Molina y Verón. Barracas se plantó con una línea de cinco y apostó principalmente a salir rápido de contra.
Con el correr de los minutos, el Bicho profundizó su dominio y tuvo las mejores chances del primer tiempo. Molina primero y Coronel después se encontraron con dos muy buenas respuestas de Miño, que fue clave para mantener el arco del Guapo en cero. En el complemento, Argentinos siguió jugando en campo rival, aunque le costó transformar esa superioridad en situaciones claras y terminó recurriendo a los centros.
En el tramo final, Barracas se animó un poco más y aprovechó el cansancio de Argentinos, que no encontró respuestas en los cambios y terminó conformándose con el empate. El equipo de Nicolás Diez lidera la tabla anual con 46 puntos, uno más que su escolta Independiente Rivadavia. Ahora, el Bicho recibirá a Gimnasia de La Plata el domingo a las 17, mientras que el Guapo visitará a Banfield el lunes desde las 19.
comentar