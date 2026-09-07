Torneo Clausura: Unión venció a Instituto y se metió en zona de clasificación

El Tatengue comenzó perdiendo con La Gloria pero terminó imponiéndose 3 a 2 en Santa Fe por la octava jornada del Torneo Clausura. Tres puntos importantes para soñar con pasar de ronda.
Unión venció por 3 a 2 a Instituto en el 15 de Abril por la octava jornada del Torneo Clausura y se metió en puestos de playoffs de la Zona A del campeonato local. El Tatengue comenzó perdiendo, pero logró remontar el encuentro y con estos tres puntos importantes sueña con pasar de ronda en el certamen. Cristian Tarragona y Matías Gallardo vieron la roja en el tiempo de descuento del encuentro.
La Gloria abrió el marcador a los 13 minutos de juego: Leonel Mosevich, de cabeza, anotó el 1-0 a favor del visitante tras un envío de córner de Alex Luna. La defensa del local se durmió en la pelota parada, lo dejó solo y lo terminó pagando caro.
El Tatengue reaccionó y a los 24 minutos logró el 1-1 en el marcador: Brahian Cuello marcó de cabeza tras un gran centro de Juan Pintado. De esta manera, se fueron empatados al descanso. Un buen primer tiempo que continuó de un complemento lleno de emociones.
Cristian Tarragona, a los dos minutos de esta segunda etapa, remontó el partido para Unión con otro cabezazo. Y, a los 28', Misael Aguirre anotó el 3-1 para el local con una gran definición dentro del área tras controlar de pecho. El futbolista de 18 años tuvo su primer grito con la camiseta del Tatengue.
Cuando parecía que el trámite estaba definido, Hernán De La Fuente descontó para Instituto a los 41 minutos y le puso suspenso al encuentro. El futbolista con pasado en Vélez controló de pecho dentro del área y definió de tijera. Sin embargo, no hubo cambio de ganador: Unión se llevó los tres puntos para meterse en zona de clasificación de la Zona A del Torneo Clausura.
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