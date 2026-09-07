Torneo Clausura: Unión venció a Instituto y se metió en zona de clasificación

El Tatengue comenzó perdiendo con La Gloria pero terminó imponiéndose 3 a 2 en Santa Fe por la octava jornada del Torneo Clausura. Tres puntos importantes para soñar con pasar de ronda.

Unión venció por 3 a 2 a Instituto en el 15 de Abril por la octava jornada del Torneo Clausura y se metió en puestos de playoffs de la Zona A del campeonato local. El Tatengue comenzó perdiendo, pero logró remontar el encuentro y con estos tres puntos importantes sueña con pasar de ronda en el certamen. Cristian Tarragona y Matías Gallardo vieron la roja en el tiempo de descuento del encuentro.