Dibu Martínez palpitó la Finalissima ante España: "Puede ser la final del Mundial"

"La Finalísima contra España puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar", expresó el arquero, que tiene casi los mismos títulos (4) como derrotas (5) en la Selección Argentina y que ya entró en la historia grande del combinado Albiceleste.

"En la última Finalísima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Qatar, en otra final en Lusail... Pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial", destacó el marplatense.

Por otro lado, el Dibu se definió como un "enfermizo en mejorar", reconoció que la Copa del Mundo de 2022 no fue su mejor torneo con la Selección (a pesar de que fue héroe en los penales en los cuartos ante Países Bajos y en la final contra Francia, además de la tapada crucial a Kolo Muani) y dio la clave para revalidar el título en Estados Unidos, México y Canadá.

"En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar", subrayó el arquero, que sigue enfocado en dar vueltas olímpicas con la Selección Argentina.