El PSG deberá pagar a Mbappé 72 millones de dólares

El club había sostenido que el jugador habría acordado verbalmente con el presidente Nasser Al-Khelaifi renunciar a ese dinero para poder seguir en el equipo durante el verano de 2023. Según el PSG, ambas partes habían convenido que nadie se vería perjudicado si Mbappé dejaba el club al final de esa temporada.

La justicia francesa resolvió que el club debe pagar la deuda del último año de contrato del futbolista antes de su salida

Rechazo del acuerdo

El equipo legal del jugador cuestionó la versión del PSG y afirmó que Mbappé nunca firmó ningún documento que confirmara ese supuesto acuerdo. Además, denunció que el futbolista fue sometido a presiones mediáticas y psicológicas por la falta de renovación de su contrato.

Para el tribunal, la ausencia de documentación escrita y las pruebas presentadas por el futbolista fueron suficientes para fallar a su favor. El PSG ahora tiene la obligación de cumplir con el pago total de los casi 72 millones de dólares, según lo informado por medios deportivos internacionales.

Este caso deja un precedente sobre cómo los acuerdos verbales en el fútbol pueden ser cuestionados judicialmente. También refleja la creciente atención de la justicia sobre la relación entre clubes y jugadores de elite, en especial cuando existen conflictos económicos significativos.

GettyImages-2249988031.jpg El PSG debe abonarle al jugador casi 72 millones por el último año de contrato, tras un conflicto sobre acuerdos verbales no firmados.

En el fútbol europeo, los contratos y sus cláusulas se vuelven cada vez más vigilados, y la decisión del Tribunal Laboral de París subraya la importancia de formalizar todos los acuerdos por escrito.