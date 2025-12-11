India prepara una impresionante estatua de Messi para homenajearlo en su visita

La gira de las tres figuras del fútbol, que se extenderá durante tres días, contempla visitas a Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. El evento comenzará a las 10:30 de la mañana, hora local, y permitirá a los aficionados acercarse a la figura de Messi no solo a través de la monumental estatua, sino también mediante la experiencia de la zona de fans “Hola Messi”, donde se exhibe una réplica a tamaño real del jugador sentado en un trono.

La estatua, que requirió 27 días de trabajo por parte de un equipo de 45 personas, representa un nuevo homenaje internacional a la trayectoria del capitán de la Selección Argentina. Messi, de 38 años, ya había sido honrado con una escultura de bronce en Argentina en 2016 y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó recientemente que el club catalán está trabajando en una estatua para el estadio Nou Camp.

image

Parte de los homenajes a Messi en India.

Messi está cerrando un excelente año con Inter Miami ganando la MLS y elegido MVP de la misma, tras liderar la tabla de goleadores y asistidores, como en sus mejores años en Barcelona. En este 2025, acumula 46 goles en 53 partidos, una cifra que lo posiciona junto a figuras como Mbappé (62 goles), Harry Kane (58) y Haaland (52), quienes militan en ligas europeas de mayor prestigio.

En el plano individual, la campaña 2025 se ubica como la décima más productiva en la carrera de Messi en cuanto a goles, superando incluso algunas de sus temporadas en el Barcelona. Su mejor registro sigue siendo el de 2012, cuando anotó 91 goles entre el club catalán (79 en 60 partidos) y la selección argentina (12 en 9 partidos).

El balance total de su trayectoria profesional asciende a 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos, distribuidos entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la Selección argentina (115 goles y 61 asistencias en 196 partidos) e Inter Miami (77 goles y 43 asistencias en 88 partidos).