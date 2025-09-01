Boca dio a conocer el parte médico de Agustín Marchesín: qué partidos se pierde

De esta manera, Marchesín sería baja para Miguel Ángel Russo por mínimo tres semanas, por lo que está descartado para el duelo con Rosario Central (el domingo 14 de septiembre) de visitante y llegaría con lo justo al duelo con Central Córdoba del 21 en La Bombonera, pero su presencia ante los santiagueños no está asegurada.

En caso de que el arquero, de 37 años, no reaparezca ante el actual campeón de la Copa Argentina, lo hará en la fecha 10 del Torneo Clausura, cuando Boca visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde ya se entrará en el tramo final de la fase regular del certamen.

El jugador Agustin Marchesin presenta una lesión muscular Grado II en gemelo derecho.



El 1 del Xeneize se desgarró sobre el final del encuentro en Mar del Plata, cuando optó por gambetear a Facundo de La Vega, con un enganche con pelota dominada. “Me rompí”, fue el comentario del exGremio, cuando se arrojó al piso y enseguida debió ser reemplazado.

Es la primera lesión de Marchesín con el buzo azul y amarillo, y desde su debut ante Huracán el 2 de febrero disputó los 90 minutos en todos los partidos del club, tanto con Fernando Gago, Mariano Herron y Russo como técnicos en el banco de suplentes.

Con este panorama, Leandro Brey volvería a defender el arco de Boca. El futbolista de 22 años surgido de las inferiores de Los Andes será el titular en la visita a Rosario, mientras que Javier Garcia estará en el banco de suplentes. A pesar de su extensa trayectoria en Europa y en la Selección Argentina, cabe recordar que Sergio "Chiquito" Romero corre muy de atrás.