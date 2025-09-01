Messi llegó al país, firmó autógrafos y se sumó a la Selección Argentina

El astro rosarino vino al país acompañado de su familia y no faltará ningún familiar suyo ni de su esposa Antonella Roccuzzo en el Monumental, porque se tratará de un partido muy importante para él. Sería, en principio, el último partido oficial que juegue con el seleccionado en el país.

Embed Lionel Messi entre selfies y autógrafos, llegó a Argentina para disputar los partidos de eliminatorias con la selección.



Vía scespn/IG pic.twitter.com/YFKczej25l — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 1, 2025

Messi y De Paul, que es compañero suyo, realizarían un entrenamiento regenerativo, porque jugaron hace pocas horas la final de la Leagues Cup con Inter Miami. Tras el duelo con el equipo de Fernando Batista en el Monumental de este jueves, la Albiceleste -que se aseguró el primer puesto y ya está clasificada a la Copa del Mundo- cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador, en condición de visitante, el martes 9 de septiembre.

Más allá de las exhibiciones amistosas ante la Vinotinto y Puerto Rico en octubre en Estados Unidos, en 2026 todavía está pendiente el compromiso de la Finalísima ante España además del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde defenderá el título de Qatar 2022.

La Selección Argentina, que viene de ganar un Mundial y dos Copa América, sigue demostrando un gran nivel habiendo ganado las Eliminatorias Sudamericanas de punta a punta de cara a la cita mundialista de 2026: 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, llevándole 10 puntos a Ecuador y Brasil, con los últimos seis en juego.