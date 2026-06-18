Dibu Martínez quedó cerca de lograr un impresionante récord en la Selección Argentina

El arquero mantuvo el arco en cero ante Argelia en el debut mundialista y se acerca a la marca de Sergio Romero como el guardameta con más partidos sin recibir goles en la Albiceleste.
Emiliano Martínez sigue acercándose a récords con la camiseta de la Selección Argentina. Tras mantener la valla invicta en la goleada por 3-0 sobre Argelia en el debut en el Mundial 2026, el marplatense alcanzó los 42 partidos sin recibir goles en la Albiceleste y quedó a apenas cinco de Sergio Romero, quien lidera la estadística histórica del seleccionado con 47 encuentros terminados con el arco en cero.
El dato adquiere mayor relevancia al comparar la cantidad de partidos disputados por ambos. Mientras Romero alcanzó las 47 vallas en 97 presentaciones entre 2008 y 2019, Dibu llegó a las 42 vallas invictas en apenas 60 encuentros desde su debut en junio de 2021. En poco más de cinco años, el arquero campeón del mundo se consolidó como una pieza fundamental del ciclo de Lionel Scaloni.
Chiquito fue subcampeón del mundo en Brasil 2014.
La marca cobra todavía más valor porque el marplatense llegó al Mundial con algunas dudas físicas producto de la fractura en el dedo anular de la mano derecha que lo obligó a perderse los amistosos previos. Sin embargo, respondió sin inconvenientes y volvió a transmitir seguridad en una defensa que prácticamente no sufrió durante el encuentro.
Si Argentina mantiene su recorrido exitoso en la Copa del Mundo, el récord de Romero podría quedar al alcance de Martínez antes del final del torneo. Para lograrlo necesitará seguir acumulando partidos con el arco invicto en las próximas fases, un objetivo exigente pero posible para un arquero que continúa construyendo una de las etapas más exitosas bajo los tres palos de la Selección.
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