Dibu Martínez quedó cerca de lograr un impresionante récord en la Selección Argentina

El arquero mantuvo el arco en cero ante Argelia en el debut mundialista y se acerca a la marca de Sergio Romero como el guardameta con más partidos sin recibir goles en la Albiceleste.

Emiliano Martínez sigue acercándose a récords con la camiseta de la Selección Argentina. Tras mantener la valla invicta en la goleada por 3-0 sobre Argelia en el debut en el Mundial 2026, el marplatense alcanzó los 42 partidos sin recibir goles en la Albiceleste y quedó a apenas cinco de Sergio Romero, quien lidera la estadística histórica del seleccionado con 47 encuentros terminados con el arco en cero.