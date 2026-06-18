Lionel Scaloni evalúa cambios para ir en busca de la clasificación contra Austria

Pese a golear 3 a 0 a Argelia en el debut, el entrenador de la Selección Argentina podría hacer modificaciones en el equipo para la segunda jornada ante la recuperación de futbolistas.
La Selección Argentina ya comenzó a preparar el partido del próximo lunes frente a Austria y Lionel Scaloni evalúa realizar modificaciones en la formación que viene de superar por 3-0 a Argelia en el debut mundialista. Aunque el rendimiento colectivo dejó conformidad, el cuerpo técnico analiza variantes impulsadas principalmente por las recuperaciones físicas de algunos futbolistas que no llegaron en plenitud al estreno.
Una de las modificaciones más probables aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina sumó minutos en el segundo tiempo ante Argelia, respondió bien desde lo físico y tiene grandes posibilidades de recuperar la titularidad. El defensor del Atlético de Madrid había quedado afuera del equipo inicial por la falta de ritmo acumulada tras perderse los amistosos previos, pero ahora vuelve a perfilarse como el dueño natural del puesto.
Otro nombre que se impone es el de Julián Álvarez, quien ingresó en el complemento del debut y mostró una evolución positiva después de la inflamación en el tobillo izquierdo que condicionó su preparación. Con varios entrenamientos por delante, la Araña aparece como candidato para regresar al once inicial en lugar de Lautaro Martínez, en una decisión que dependerá de las pruebas futbolísticas que realice Scaloni durante los próximos días.
La principal incógnita pasa por el mediocampo: si bien Thiago Almada fue titular ante Argelia, no logró destacarse y quedó bajo análisis. El ingreso de Nicolás González durante el segundo tiempo modificó la dinámica ofensiva del equipo y abrió una alternativa que el entrenador estudia seriamente. A diferencia de Molina y Julián, cuya situación está vinculada a la recuperación física, la continuidad de Almada dependerá exclusivamente de una evaluación táctica.
Facundo Medina, por su parte, cumplió una sólida tarea como lateral izquierdo, posición que no es la habitual para él, por lo que el cuerpo técnico lo mantendría en el once para evitar acelerar la vuelta de Nicolás Tagliafico. Aunque el ex Independiente continúa evolucionando favorablemente, la idea es no asumir riesgos innecesarios y sostener una defensa que respondió de buena manera en el estreno mundialista.
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
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