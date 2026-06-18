Lionel Scaloni evalúa cambios para ir en busca de la clasificación contra Austria

Facundo Medina, por su parte, cumplió una sólida tarea como lateral izquierdo, posición que no es la habitual para él, por lo que el cuerpo técnico lo mantendría en el once para evitar acelerar la vuelta de Nicolás Tagliafico. Aunque el ex Independiente continúa evolucionando favorablemente, la idea es no asumir riesgos innecesarios y sostener una defensa que respondió de buena manera en el estreno mundialista.

La probable formación de Argentina ante Austria

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.