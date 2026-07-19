Dibu Martínez tuvo su partido esperado en la final llevando al equipo al alargue

El arquero marplatense tuvo una actuación descomunal ante España: tuvo 11 intervenciones decisivas para mantener el 0-0 hasta los 106 minutos del encuentro. Gracias bestia.
La final del Mundial 2026 terminó con un duro golpe para la Selección Argentina, que cayó ante España en el tiempo suplementario. Sin embargo, en medio de la tristeza por la derrota, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los mejores arqueros del mundo con una actuación que quedará entre las más destacadas de su carrera.
El guardameta argentino fue la gran figura de la Albiceleste al completar 11 atajadas a lo largo del encuentro. España dominó durante buena parte del partido y generó numerosas situaciones de peligro, pero una y otra vez se encontró con la resistencia del arquero del Aston Villa.
La intervención más recordada llegó en el séptimo minuto de descuento del tiempo reglamentario. Lamine Yamal ejecutó un tiro libre que parecía meterse en el ángulo, pero Martínez voló hacia su izquierda y sacó una pelota imposible para mantener el 0-0 y llevar la definición al alargue.
Ya en el tiempo suplementario, el Dibu volvió a aparecer con otra tapada determinante ante Nico Williams, evitando que España liquidara el partido de manera anticipada. Sus reflejos mantuvieron con vida a una Argentina que, además, afrontó el cierre con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández.
Las lesiones de Cristian Romero y Lisandro Martínez obligaron a Lionel Scaloni a rearmar toda la defensa, mientras el conjunto español incrementaba la presión. En ese escenario, Martínez sostuvo al equipo prácticamente en soledad, convirtiéndose en la principal razón por la que la final se extendió más allá de los 90 minutos.
Aunque el desenlace fue favorable para España y la Copa del Mundo se escapó en el tiempo suplementario, la actuación del arquero argentino quedó como uno de los puntos más altos de la final. Sus 11 atajadas evitaron una derrota en el tiempo reglamentario y volvieron a confirmar su capacidad para responder en los partidos más importantes con la camiseta de la Selección Argentina.
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