Dibu Martínez tuvo su partido esperado en la final llevando al equipo al alargue

Las lesiones de Cristian Romero y Lisandro Martínez obligaron a Lionel Scaloni a rearmar toda la defensa, mientras el conjunto español incrementaba la presión. En ese escenario, Martínez sostuvo al equipo prácticamente en soledad, convirtiéndose en la principal razón por la que la final se extendió más allá de los 90 minutos.

Aunque el desenlace fue favorable para España y la Copa del Mundo se escapó en el tiempo suplementario, la actuación del arquero argentino quedó como uno de los puntos más altos de la final. Sus 11 atajadas evitaron una derrota en el tiempo reglamentario y volvieron a confirmar su capacidad para responder en los partidos más importantes con la camiseta de la Selección Argentina.

Algunas de sus atajadas ante España:

Lamine Yamal tuvo la primera del partido: controló el Dibu



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Gran atajada del Dibu tras un cabezazo de Ferrán Torres



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