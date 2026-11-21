Tras superar su fractura de mandíbula, el arquero de la Selección Argentina volvió a defender el arco del club londinense en la fuerte caída por 4 a 1 por la Premier League.
Emiliano Martínez regresó a la titularidad del Chelsea después de superar la fractura de mandíbula que lo mantuvo más de un mes fuera de las canchas. Sin embargo, su vuelta a la Premier League no fue la esperada: los Blues perdieron 4-1 ante Leeds United, por la fecha 11 del campeonato.
El arquero argentino se había lesionado el 17 de octubre, durante el triunfo por 2-0 frente a Everton, cuando chocó con Jarrad Branthwaite al salir a interceptar un centro. La lesión requirió una intervención quirúrgica y, aunque los primeros pronósticos estimaban entre 40 y 60 días de recuperación, logró regresar antes de lo previsto.
Antes de volver a su club, el marplatense ya había sumado minutos con la Selección Argentina. Fue titular y disputó los 90 minutos en la goleada por 4-0 ante Costa Rica, en el último amistoso del equipo de Lionel Scaloni durante la fecha FIFA de noviembre.
En Stamford Bridge, el Chelsea comenzó ganando con un tanto de Emmanuel Emegha, a los 25 minutos, en una jugada que inició el propio Martínez con un pelotazo largo. Sin embargo, Noah Okafor igualó rápidamente para Leeds. En el complemento, Dominic Calvert-Lewin, de penal, el propio Okafor y Brenden Aaronson completaron la goleada visitante.
Con este resultado, Chelsea quedó con 16 puntos y se ubicó en el octavo puesto de la Premier League, mientras que Leeds llegó a las 17 unidades. Para Martínez, fue su séptima presentación desde su llegada al conjunto londinense: recibió 15 goles y consiguió mantener la valla invicta en una sola oportunidad.
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