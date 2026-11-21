En Stamford Bridge, el Chelsea comenzó ganando con un tanto de Emmanuel Emegha, a los 25 minutos, en una jugada que inició el propio Martínez con un pelotazo largo. Sin embargo, Noah Okafor igualó rápidamente para Leeds. En el complemento, Dominic Calvert-Lewin, de penal, el propio Okafor y Brenden Aaronson completaron la goleada visitante.

Con este resultado, Chelsea quedó con 16 puntos y se ubicó en el octavo puesto de la Premier League, mientras que Leeds llegó a las 17 unidades. Para Martínez, fue su séptima presentación desde su llegada al conjunto londinense: recibió 15 goles y consiguió mantener la valla invicta en una sola oportunidad.