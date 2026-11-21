Más allá del esfuerzo del arquero, el visitante logró la apertura del marcador: Briasco mandó el balón a la red con un remate al segundo palo después de una gran ejecución de córner de Iván Tapia. Después, el visitante aguantó la ventaja en el marcador en el complemento al resistir los embistes de Defensa, que tuvo imprecisiones en los metros finales y lo pagó caro con su despedida del certamen.