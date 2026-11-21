Con gol de Norberto Briasco, el Guapo superó por 1 a 0 al Halcón de visitante en el Tito Tomaghello y avanzó de ronda en los playoffs del certamen.
Barracas Central venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura. Norberto Briasco marcó el gol del triunfazo del Guapo, que después del batacazo espera por Rosario Central o Gimnasia y Esgrima de Mendoza para la próxima instancia del campeonato.
El equipo de Damián Ayude fue el gran protagonista del primer tiempo al punto de convertir a Matías Borgogno en figura con varias intervenciones. Rodrigo Bogarín y Enzo Taborda fueron los puntos más altos del Guapo que generaron peligro en el arco rival.
Más allá del esfuerzo del arquero, el visitante logró la apertura del marcador: Briasco mandó el balón a la red con un remate al segundo palo después de una gran ejecución de córner de Iván Tapia. Después, el visitante aguantó la ventaja en el marcador en el complemento al resistir los embistes de Defensa, que tuvo imprecisiones en los metros finales y lo pagó caro con su despedida del certamen.
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