Tras no recibir goles contra Costa Rica, el marplatense alcanzó la marca de Chiquito de vallas invictas en la Albiceleste. Son 47 veces, con 21 partidos menos que su colega.
Tras no recibir goles contra Costa Rica, Emiliano "Dibu" Martínez igualó un importante récord de Sergio Romero en la Selección Argentina: alcanzó su marca de 47 vallas invictas y con 21 partidos menos que su colega. De esta manera, el marplatense sigue consolidándose como uno de los mejores arqueros de la historia de la Albiceleste.
El Dibu tuvo una buena atajada en el amistoso para lograr igualar el récord de Chiquito Romero. A los 18 minutos del primer tiempo, tras un gran pase de Gerald Taylor desde la derecha, Josimar Méndez sacó un potente derechazo desde el punto penal, que exigió al Dibu, quien, a puro reflejo, desvió el remate a mano cambiada.
Dibu volvió a demostrar que es arquero de equipo/selección grande al aparecer en la única acción que requirió su intervención y fue ni más ni menos que cuando solamente iba 1-0 arriba la Scaloneta. Un sorpresivo empate de Costa Rica podría haber sacudido un poco a la Selección y llenado de confianza a los centroamericanos.
De esta manera, Dibu sigue haciendo historia con la celeste y blanca. Además, cabe remarcar que Chiquito necesitó 96 partidos (48,96% de efectividad), mientras que Dibu apenas 71 duelos (65,71%) en el combinado nacional. Y ni hablar que, salvo una catástrofe, el marplatense terminará pasando la marca y estableciendo un nuevo récord.
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