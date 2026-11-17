¡APARECIÓ EL DIBU!Gran atajada del arquero de la Selección Argentina ante el disparo de Méndez. https://t.co/RB10GHx1jY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026

Dibu volvió a demostrar que es arquero de equipo/selección grande al aparecer en la única acción que requirió su intervención y fue ni más ni menos que cuando solamente iba 1-0 arriba la Scaloneta. Un sorpresivo empate de Costa Rica podría haber sacudido un poco a la Selección y llenado de confianza a los centroamericanos.