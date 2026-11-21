En un partido intenso, el Rojo se impuso 2 a 1 al bravo Bicho en La Paternal con dos tantos del volante y Santiago Mele como otra de sus figuras. Ahora, visitará a Vélez en Liniers.
Independiente derrotó 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, y consiguió la clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará con Vélez. Maxi Meza fue el gran protagonista de la tarde, ya que convirtió los dos goles del conjunto dirigido por Jadson Viera y resultó determinante para sellar el triunfo en una eliminatoria exigente.
El Rojo encontró la ventaja a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Josías Palais armó una buena jugada por el sector izquierdo y envió un centro atrás que encontró solo a Meza de frente al arco, que abrió el pie y marcó para establecer el 1-0 en el marcador. Argentinos había generado las situaciones más claras durante varios pasajes de esa etapa y chocó con una destacada actuación de Santiago Mele, quien respondió con varias atajadas, entre ellas una doble intervención ante Diego Porcel.
El Bicho consiguió rápidamente la igualdad en el comienzo del segundo tiempo y volvió a meterse en partido. A los 47 minutos, Emiliano Viveros ejecutó un centro hacia el segundo palo y Porcel apareció sin marca para conectar un potente cabezazo que venció la resistencia del arquero uruguayo. El delantero se tomó revancha de las oportunidades que había desperdiciado en la primera mitad y puso el 1-1, mientras que el colombiano Santiago Arias perdió la referencia en la jugada y debió salir minutos después por una molestia física.
Con el encuentro nuevamente igualado, los dos equipos buscaron el gol que les permitiera quedarse con la clasificación, hasta que una infracción dentro del área le dio una oportunidad inmejorable a Independiente. A los 71 minutos, Banegas peleó una pelota dentro del área y recibió un agarrón de Mendoza, por lo que el árbitro Jorge Baliño sancionó penal. Meza tomó la responsabilidad de la ejecución y nuevamente abrió el pie para colocar la pelota contra el palo izquierdo de Brayan Cortés, que eligió el otro costado. Así, el volante firmó su doblete y devolvió la ventaja al Rojo.
En los minutos finales, Argentinos intentó encontrar el empate, pero Independiente resistió la presión y consiguió sostener el resultado hasta el pitazo final. De esta manera, el conjunto de Avellaneda eliminó al Bicho en su estadio, avanzó a los cuartos de final del Clausura y ahora tendrá por delante a Vélez, su próximo rival en la pelea por el título.
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