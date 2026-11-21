Con el encuentro nuevamente igualado, los dos equipos buscaron el gol que les permitiera quedarse con la clasificación, hasta que una infracción dentro del área le dio una oportunidad inmejorable a Independiente. A los 71 minutos, Banegas peleó una pelota dentro del área y recibió un agarrón de Mendoza, por lo que el árbitro Jorge Baliño sancionó penal. Meza tomó la responsabilidad de la ejecución y nuevamente abrió el pie para colocar la pelota contra el palo izquierdo de Brayan Cortés, que eligió el otro costado. Así, el volante firmó su doblete y devolvió la ventaja al Rojo.