Dibu Martínez:"Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emi Martinez (@emi_martinez26)

El posteo estuvo acompañado por varias imágenes de la final y de la intimidad del plantel: una besando la medalla de subcampeón, otra de su lugar en el vestuario con recuerdos de su familia, una junto a los otros arqueros del seleccionado y dos fotografías que reflejan el dolor del equipo tras el pitazo final.

La actuación del Dibu volvió a ser determinante. Con varias atajadas evitó que España ampliara la diferencia durante el partido, aunque no pudo impedir el gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario que terminó definiendo el título.

La arenga del Dibu que se conoció tras la final

Mientras crece la incertidumbre sobre su futuro, también se conoció un video grabado en el entretiempo de la final en el que Martínez intenta levantar anímicamente a sus compañeros antes de salir a disputar el segundo tiempo.

"Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos", comenzó el arquero.

Luego lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones. Vamos para adelante".

Antes de terminar, dejó una indicación táctica para el equipo: "Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar".

Tras sus palabras, Lionel Messi también tomó la palabra para motivar al plantel: "¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale".

Las declaraciones del arquero y su emotivo mensaje en redes sociales alimentan las dudas sobre si el ciclo de uno de los máximos ídolos de la era Scaloni llegó a su fin o si seguirá defendiendo el arco argentino de cara al comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.