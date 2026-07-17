Dibu Martínez habló de su lesión: "Me tiraba con una mano, parecía un manco"

"Durante toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo. Eso me afectó muchísimo porque soy una persona a la que le encanta entrenarse. Hasta dos días antes del primer partido me tiraba con una sola mano, parecía un manco", relató entre risas.

Recién a partir de los octavos de final pudo volver a trabajar con normalidad.

"Desde entonces entrené normalmente y hoy me siento muchísimo mejor", aseguró.

La confianza de Scaloni

El arquero también reveló que, cuando sufrió la fractura, recibió un llamado de Lionel Scaloni que resultó determinante para afrontar el proceso.

Según contó, el entrenador le transmitió tranquilidad y le dejó en claro que lo quería dentro del plantel "estuviera como estuviera", un respaldo que terminó de convencerlo de hacer todo lo posible para llegar al debut.

"Después de ganar una final con un dedo roto y saber que te podías perder la fase de grupos del Mundial, se te llena la cabeza de preguntas", admitió.

Aun así, explicó que el aspecto mental terminó siendo decisivo para sobrellevar la situación.

"Es solo la cabeza. A mí no me afecta. Lo importante era estar preparado para ayudar al equipo", afirmó.

"No quiero ser el protagonista"

Fiel a su perfil dentro del seleccionado, Martínez insistió en que nunca buscó ocupar el centro de la escena.

"Nunca quise ser protagonista. No me interesa ganar el premio al mejor jugador. Lo único que quiero es que el entrenador confíe en mí y que mis compañeros sean las figuras", sostuvo.

Incluso destacó que muchas veces el aporte de un arquero no pasa por una atajada espectacular.

"A veces la tranquilidad vale mucho más que atajar un penal", reflexionó, al recordar algunos partidos del torneo.

El sueño de otra vuelta olímpica

En la previa de la final frente a España, el arquero también habló del significado que tiene volver a disputar el partido más importante del fútbol mundial.

"A veces lloro solo por todo lo que conseguimos. Quiero disfrutar este momento porque, cuando uno está adentro, muchas veces no toma dimensión de lo que está viviendo. Tenemos que prepararnos con alegría porque esto lo vamos a recordar toda la vida", expresó.

Finalmente, elogió al rival de la definición.

"España es una gran selección. Tiene un gran entrenador, jugadores de muchísima calidad y trabaja muy bien como equipo. Por algo llegó hasta la final. Ojalá sea un gran espectáculo para todos", concluyó el arquero argentino, que buscará cerrar otro Mundial inolvidable pese a haber convivido con el dolor desde el primer día del torneo.