Diego Forlán fue elegido como nuevo entrenador de la selección de Uruguay

La AUF confirmó al exdelantero para iniciar un nuevo ciclo al frente de la Celeste, con un contrato hasta marzo de 2027 y participación también en la Sub 20.
Diego Forlán será el nuevo entrenador de la selección de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa, quien dejó el cargo luego de la eliminación y el bajo rendimiento del equipo en el Mundial 2026. La Asociación Uruguaya de Fútbol resolvió apostar por el exdelantero para encabezar un nuevo ciclo que se extenderá hasta marzo de 2027 y que también incluirá la conducción del seleccionado Sub 20 en el próximo Sudamericano.
El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó la decisión a través de un comunicado oficial y destacó que el nombre de Forlán ya formaba parte del proyecto de la entidad desde hace varios años. “El Comité Ejecutivo se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él está ahora entusiasmado”, afirmó el dirigente, quien además valoró la experiencia del exfutbolista tanto en la selección uruguaya como en los principales clubes del mundo y su paso como entrenador en Primera División.
Alonso también explicó que las conversaciones avanzaron de manera positiva y señaló que solo restaban definir algunos aspectos para cerrar el acuerdo. “La idea es que pueda tomar recursos que están en la estructura de la AUF como los preparadores físicos y luego que pueda incorporar un ayudante técnico para completar el equipo”, sostuvo, al tiempo que remarcó que existe buena sintonía entre ambas partes para poner en marcha el nuevo proyecto.
Forlán dirigirá a Uruguay en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, además de las dos primeras jornadas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, previstas para marzo de 2027. Si bien la Celeste ya tiene asegurada su presencia por ser uno de los países organizadores de la próxima Copa del Mundo, participaría igualmente de la clasificación al igual que Argentina y Paraguay, aunque resta la confirmación oficial. Una vez finalizado ese período, la AUF evaluará la continuidad del entrenador en función del contexto institucional y de las elecciones previstas para fines de este año.
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