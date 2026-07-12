Diego Forlán fue elegido como nuevo entrenador de la selección de Uruguay

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, confirmó la decisión a través de un comunicado oficial y destacó que el nombre de Forlán ya formaba parte del proyecto de la entidad desde hace varios años. “El Comité Ejecutivo se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él está ahora entusiasmado”, afirmó el dirigente, quien además valoró la experiencia del exfutbolista tanto en la selección uruguaya como en los principales clubes del mundo y su paso como entrenador en Primera División.