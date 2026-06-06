Diego Lugano exigió la quinta estrella para Uruguay: "Fue el Mundial más importante"

“La duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el Mundialito del 80 fue tal vez el evento... fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado. Eso creo que no hay discusión. No sé quién discute eso, porque yo vivo en Brasil y no se discute eso”, expresó Lugano con el Canal 5 de Uruguay.

El histórico defensor charrúa vinculó su argumento con la manera en que el fútbol reconoce competencias que modificaron su estructura con el paso del tiempo. “El fútbol va evolucionando, los torneos van evolucionando, tienen otro nombre, tienen otro agregado, pero la historia, lo que significó en aquel momento, no cambia”, dijo al medio uruguayo.