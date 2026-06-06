Diego Lugano exigió la quinta estrella para Uruguay: "Fue el Mundial más importante"

El excapitán de la Celeste pidió considerar la consagración en la Copa de Oro de Campeones Mundiales como un título mundial más del país.
Uruguay tiene dos Mundiales para la FIFA pero insisten en que tienen cuatro por los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, que fueron organizados por la FIFA previo a la creación de la Copa del Mundo en 1930. Sin embargo, como si fuera poco, Diego Lugano, excapitán de la Celeste, exigió una quinta estrella para el país por haber ganado la Copa de Oro de Campeones Mundiales, disputada entre fines de 1980 y principios de 1981.
El torneo fue organizado por la propia Asociación Uruguaya de Fútbol y respaldado por la FIFA. Se disputó íntegramente en el estadio Centenario de Montevideo entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1981. La FIFA reconoció formalmente el carácter oficial del certamen a través de su entonces presidente João Havelange en el congreso del organismo del 4 de julio de 1980.
El torneo reunió a selecciones nacionales ganadoras de la Copa Mundial y a Países Bajos, que reemplazó a Inglaterra porque el Mundialito se jugó en medio de la temporada del fútbol europeo. Se organizó para celebrar el cincuentenario de la disputa de la primera Copa del Mundo, que también tuvo como escenario Montevideo. El campeonato lo ganó Uruguay, que superó a Brasil por 2-1 en la final.
Hay que remarcar que nadie le discute a Uruguay los títulos mundiales de 1930 y 1950, en los que derrotó a Argentina y Brasil respectivamente en las finales. Sin embargo, los uruguayos reclaman las estrellas por los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, ya que argumentan que en esos tiempos todavía no se había creado la Copa del Mundo de fútbol, por lo que las medallas doradas deberían ser identificadas, a su criterio, como copas mundiales.
“La duda es si tenemos cuatro o cinco, porque el Mundialito del 80 fue tal vez el evento... fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado. Eso creo que no hay discusión. No sé quién discute eso, porque yo vivo en Brasil y no se discute eso”, expresó Lugano con el Canal 5 de Uruguay.
El histórico defensor charrúa vinculó su argumento con la manera en que el fútbol reconoce competencias que modificaron su estructura con el paso del tiempo. “El fútbol va evolucionando, los torneos van evolucionando, tienen otro nombre, tienen otro agregado, pero la historia, lo que significó en aquel momento, no cambia”, dijo al medio uruguayo.
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