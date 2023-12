Diego Maradona Jr reveló qué le alivia el dolor por la muerte de su padre

Diego Maradona Jr tiene 37 años y nació y vive en Napoli, Italia, donde su padre tuvo un romance extra-matrimonial con su madre, Cristiana Sanagra, mientras jugaba en el club de la ciudad, donde es todo un prócer. "Mi viejo es mítico acá. En ningún lado del mundo se lo valora como acá. En Argentina obviamente que lo aman todos y hay un montón de maradoneanos en el mundo, pero acá es otra cosa. Para mí tendría que cambiar el nombre de la ciudad: Napoli Diego o Diego Napoli", aseguró.

"La gente me para en la calle, me pide fotos y eso me llena de orgullo, quiere decir que mi padre dejó algo importante, dejó mucho amor y pasión. La gente está agradecida a él y por eso me quiere a mí como a mis hermanas y a toda mi familia", contó Diego Jr que fue criado solamente por su madre. Pese a que un tribunal italiano sentenció en 1993 que era su hijo, recién pudo conocer a su padre en 2003 y no fue hasta 2007 que Maradona lo reconoció como tal.

"Tuve una muy linda relación con mi viejo y se fue y nos quedaba mucho por vivir obviamente porque a mí me tocó poco estar con él. Pero trato de pensar que no se fue, a veces hablo solo en el auto intentando convencerme de que estoy hablando con él. Es muy duro cuando la realidad le gana al sentimiento y te das cuenta que no podés llamarlo, no podes darle un abrazo", continuó en esta entrevista con el youtuber Ezzequiel sobre cómo lleva la ausencia de su padre.

Además, reveló que en el poco tiempo que compartieron su padre le dejó algunos aprendizajes. "Me enseñó a que muchas veces hay que saber decir que no, algo que me costaba mucho antes, a no tener miedo de decir la verdad, ir de frente y a hacerse respetar siempre". "Yo me acuerdo de un montón de anécdotas y él se acordaba de todo. 'A mi me pegaron en todos lados pero en la cabeza, en la mente no', me decía. Hablaba del "Gol del Siglo" como si hubiera hecho una cosa normal", recordó.

Por otro lado, se refirió a su fanatismo por River y cómo le caía eso al Diego: "Yo soy hincha de River porque yo nací en el 86 y a los 10 años empezaron a pasar fútbol argentino en Italia y vi el River de Francescoli y de Aimar. Yo me enamoré de Aimar, y cuando te enamoras tanto de un jugador pasa que te haces hincha. Yo era un pendejito y mi mamá me decía: ¿Vos sos de Aimar o de Riquelme? Esa era la pregunta que hacían todos y yo era de Aimar y por eso me quedó el amor por River y los equipos no se cambian"

"A él no le gustaba (que sea de River) pero me respetó siempre las pocas veces que hablamos del tema. Yo me escapaba diciendo que "somos los dos del Napoli"", contó y por último se refirió sobre las comparaciones que se hacen sobre su padre y Messi sobre quién es el mejor futbolista de la historia del país.

"No lo conozco a Leo y ojalá algún día lo pueda conocer. Escribieron muchas cosas malas sobre mi pensamiento sobre Messi. Yo pienso que mi viejo era de otro mundo y Messi de los seres humanos es el mejor y lo será siempre, pero mi viejo no era de este planeta. No digo nada malo. Messi es mi capitán y le voy a estar agradecido, me hizo divertir, disfrutar, me levanto a las tres o cuatro de la mañana y veo sus partidos del Inter Miami y nos dio la tercera. Pero para mí no existe la comparación. Perdemos mucho tiempo comparando las cosas, tiempo en el que podríamos disfrutar. Yo no pude disfrutar mucho de verlo a mi viejo porque era chiquito, pero a Messi lo quiero disfrutar", concluyó.