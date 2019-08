ADEMÁS:

Es que el ex jugador, campeón del mundo con la Selección Argentina y uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, posteó un duro video donde intenta mostrar alguno de los motivos por los cuales no se debería votar al oficialismo en los próximos comisios. Pese a que no es de su autoría, Maradona subió el vídeo con un mensaje. “4 años de alegría. Yo no lo imagino”, expresó.