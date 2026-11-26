La dificultad para encontrar una formación estable fue otra de las cuestiones que marcaron el proceso. Martínez nunca logró consolidar un equipo titular y realizó modificaciones constantes. En ese contexto, Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron dos de los rendimientos individuales más destacados, dentro de un plantel que tampoco consiguió sostener un nivel parejo.

La decisión de finalizar el vínculo por "común acuerdo" también aparece como una salida para descomprimir el clima con los hinchas, que habían manifestado su descontento durante los últimos partidos e incluso llegaron a cantar para pedir el regreso del entrenador a Boca.

Tigre quiere a Diego Martínez.

Con este escenario, la dirigencia deberá comenzar la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar una reconstrucción deportiva. El desafío será encontrar un conductor que pueda devolverle regularidad al equipo y mejorar los resultados de cara a la próxima temporada.

Por su parte, Martínez podría tener una nueva oportunidad en el fútbol argentino: Tigre aparece como uno de los posibles destinos para continuar su carrera, aunque no sería la única propuesta que tendría sobre la mesa.