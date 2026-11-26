Tras un año al frente del equipo, en lo que fue su segundo ciclo, la dirigencia y el entrenador acordaron finalizar el vínculo luego de una campaña marcada por los altibajos y la falta de regularidad.
Diego Martínez no continuará al frente de Huracán. Luego de una reunión con Abel Poza, las partes resolvieron ponerle punto final a su segunda etapa en el club, que se extendió durante un año y estuvo marcada por resultados irregulares que algunas veces supieron ilusionar a los hinchas.
La eliminación ante Instituto en Córdoba, por los octavos de final del Torneo Clausura, fue el último partido del entrenador en el banco del Globo. El recorrido en las competencias eliminatorias también había tenido otros golpes: en el Apertura, después de la euforia y la esperanza que generó eliminar a Boca en la Bombonera, el equipo cayó frente a Argentinos Juniors en cuartos de final. Además, quedó afuera de la Copa Argentina temprano: ante Barracas Central, por 1-0 en los 16avos.
Los números reflejan la irregularidad de su ciclo: dirigió 37 encuentros, con un saldo de 13 triunfos, 11 empates y 13 derrotas. A eso se sumó un objetivo que quedó pendiente: Huracán terminó 15° en la tabla anual y no consiguió clasificarse a las copas internacionales de 2027.
Uno de los aspectos más llamativos de su gestión fueron los contrastes en el rendimiento. El equipo consiguió victorias importantes en los clásicos ante San Lorenzo, River, Boca y Racing, pero también dejó puntos en el camino como local frente a rivales como Deportivo Riestra y Estudiantes de Río Cuarto.
La dificultad para encontrar una formación estable fue otra de las cuestiones que marcaron el proceso. Martínez nunca logró consolidar un equipo titular y realizó modificaciones constantes. En ese contexto, Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron dos de los rendimientos individuales más destacados, dentro de un plantel que tampoco consiguió sostener un nivel parejo.
La decisión de finalizar el vínculo por "común acuerdo" también aparece como una salida para descomprimir el clima con los hinchas, que habían manifestado su descontento durante los últimos partidos e incluso llegaron a cantar para pedir el regreso del entrenador a Boca.
Con este escenario, la dirigencia deberá comenzar la búsqueda de un nuevo director técnico para encarar una reconstrucción deportiva. El desafío será encontrar un conductor que pueda devolverle regularidad al equipo y mejorar los resultados de cara a la próxima temporada.
Por su parte, Martínez podría tener una nueva oportunidad en el fútbol argentino: Tigre aparece como uno de los posibles destinos para continuar su carrera, aunque no sería la única propuesta que tendría sobre la mesa.
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