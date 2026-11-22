La Gloria venció 2 a 1 al Globo en Córdoba y se medirá con el Millonario en la próxima ronda de los playoffs del certamen. Alex Luna y Facundo Suárez anotaron los goles del equipo de Diego Flores.
Instituto venció 2 a 1 a Huracán en Córdoba y se enfrentará a River por los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Diego Flores se puso arriba del marcador rápido con los goles Alex Luna y Facundo Suárez, mientras que el Globo consiguió descontar a través de Jordy Caicedo y fue por el empate pero no lo consiguió y se despidió del certamen.
Luna abrió el marcador al minuto de juego con un fuerte y colocado remate cruzado al aparecer como oportunista dentro del área y aprovechar un balón suelto para mandarlo a la red. Luego, Facundo Suárez anotó el 2-0 a los 20' con una definición rasante apareciendo por el centro del área tras un centro desde la derecha.
Ya en el segundo tiempo, a los 20' de esta segunda etapa, Jordy Caicedo descontó con un cabezazo para poner en partido a Huracán. Después, a los 33', Gustavo Cerato vio la roja e Instituto tenía la difícil tarea de aguantar la ventaja con un hombre menos y lo realizó con éxito.
Con este triunfo, Instituto, que ganó la Zona A con 34 puntos, continúa su gran presente que lo ilusiona con llegar lejos en estos playoffs del Torneo Clausura. El equipo de Diego Flores, que lleva nueve duelos sin conocer la derrota, se medirá contra River por los cuartos de final del certamen local.
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