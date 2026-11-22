La Gloria venció 2 a 1 al Globo en Córdoba y se medirá con el Millonario en la próxima ronda de los playoffs del certamen. Alex Luna y Facundo Suárez anotaron los goles del equipo de Diego Flores.

Instituto venció 2 a 1 a Huracán en Córdoba y se enfrentará a River por los cuartos de final del Torneo Clausura. El equipo de Diego Flores se puso arriba del marcador rápido con los goles Alex Luna y Facundo Suárez, mientras que el Globo consiguió descontar a través de Jordy Caicedo y fue por el empate pero no lo consiguió y se despidió del certamen.