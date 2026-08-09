Diego Martínez: "Ganamos porque supimos cómo jugarlo"

Con el paso de los minutos, Huracán logró liberarse de la tensión propia del partido y comenzó a imponer su juego. “Cuando vas soltando la ansiedad y el nerviosismo de disputar un clásico, el equipo empezó a sentirse cómodo con la pelota. Comenzamos de buena manera el segundo tiempo y el 2-0 fue una tranquilidad para seguir manejando el partido”, señaló Martínez, quien también dejó en claro que pudieron anotar el tercero en algún momento.

Más allá del valor histórico del resultado, Martínez pretende que la victoria funcione como un punto de partida. “Volví porque me siento cómodo en el día a día. Huracán es un club que te atrapa y ojalá que esto nos sirva para crecer como equipo, sobre todo en el juego. Este grupo puede jugar más y mejor”, aseguró. Y cerró con una definición que reflejó el orgullo por sus futbolistas: “Es indudable la nobleza que tienen. Ser parte de ellos es un orgullo y una satisfacción. Realmente tengo muchísima alegría”.