Diego Martínez: "Ganamos porque supimos cómo jugarlo"

El entrenador de Huracán destacó la actuación de su equipo en el triunfazo a San Lorenzo en el Gasómetro y deseó: "Ojalá que nos sirva para crecer como equipo".
Diego Martínez valoró el triunfazo de Huracán a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro después de 25 años. "Ganamos porque supimos cómo jugarlo", remarcó y expresó que "es un momento para disfrutar semejante victoria" en conferencia de prensa tras el 2-0 con doblete de Jordy Caicedo.
“El equipo ganó porque lo merece, porque supo cómo jugarlo”, sostuvo el técnico, quien valoró la manera en la que Huracán fue creciendo durante el encuentro. “Con el correr de los minutos empezamos a tener el control y, si bien al final no tuvimos el que queríamos, las situaciones fueron muy claras como para redondear un partido histórico”, analizó el técnico que ya venía de lograr el triunfo en el derby a principio de año en condición de local.
Después, Martínez dedicó el triunfo histórico del Globo: “Primero que nadie se lo merece este grupo. Estamos felices de compartirlo con la gente que está en el día a día y de haberle dado esta alegría al hincha, que es tan importante y que hacía tantos años que le venía siendo esquiva. Es un momento para disfrutar. Dios quiera que la gente esté tan feliz como lo estamos nosotros”.
En cuanto al desarrollo del clásico, el entrenador reconoció que ambos equipos contaron con oportunidades durante el inicio. “Arrancamos bien, tuvimos la aproximación muy clara de Jordy y ellos también tuvieron dos jugadas bastante peligrosas”, explicó.
Con el paso de los minutos, Huracán logró liberarse de la tensión propia del partido y comenzó a imponer su juego. “Cuando vas soltando la ansiedad y el nerviosismo de disputar un clásico, el equipo empezó a sentirse cómodo con la pelota. Comenzamos de buena manera el segundo tiempo y el 2-0 fue una tranquilidad para seguir manejando el partido”, señaló Martínez, quien también dejó en claro que pudieron anotar el tercero en algún momento.
Más allá del valor histórico del resultado, Martínez pretende que la victoria funcione como un punto de partida. “Volví porque me siento cómodo en el día a día. Huracán es un club que te atrapa y ojalá que esto nos sirva para crecer como equipo, sobre todo en el juego. Este grupo puede jugar más y mejor”, aseguró. Y cerró con una definición que reflejó el orgullo por sus futbolistas: “Es indudable la nobleza que tienen. Ser parte de ellos es un orgullo y una satisfacción. Realmente tengo muchísima alegría”.
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