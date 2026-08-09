Gorosito: de "en tu casa es 100 veces más doloroso" a "aunque venga Pelé se necesita tiempo"

"No solo es un tema futbolístico, es algo físico también. Necesitamos que todos estén a la par, hay jugadores que vienen de períodos largos de inactividad", destacó Pipo, quien consultado por cómo estaba él de energía respondió: "Hace 15 días empezó el campeonato, ¿cómo no voy a estar con fuerza?. Por más que venga Pelé, se necesita tiempo. Nosotros corremos con las culpas desde que llegamos, de lo anterior no".

Por último, el DT continuó su análisis del partido: "Perder es muy doloroso. El primer tiempo fue parejo a mi entender, ellos un poco más de dominio y nosotros contragolpeando tuvimos ahí unas situaciones. Para jugar de local, es poco tener una o dos situaciones de gol en 45 minutos, necesitamos más para ganar. El segundo tiempo encuentran el gol y la expulsión nos cambia por completo todo. Tuvimos empuje, pero no ideas de juego para lastimar".