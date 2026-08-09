Gorosito: de "en tu casa es 100 veces más doloroso" a "aunque venga Pelé se necesita tiempo"

El entrenador de San Lorenzo lamentó la derrota en el clásico y pidió que "es momento de estar todos juntos" para salir de esta crisis futbolística en medio del caos político del club.
Néstor Gorosito lamentó la derrota de San Lorenzo en el clásico con Huracán en el Nuevo Gasómetro, en donde no caía con el Globo hace 25 años. "En tu casa es 100 veces más doloroso", remarcó el entrenador, quien pidió que "es momento de estar todos juntos" para salir de esta crisis futbolística en medio del caos político del club y aseguró que tiene fuerzas para seguir en el cargo más allá de algunos golpes fuertes en este inicio de su ciclo.
"Necesitamos seguir todos juntos", comenzó Gorosito en conferencia de prensa y continuó: "Es tiempo, tenemos con qué dar vuelta esta mala racha. Tenemos que conformar el equipo, hay jugadores que llegaron hace cuatro días. Necesitamos que se conozcan todavía, es un equipo en formación".
"Califico esta derrota como dolorosa, por lo que significa para nosotros el clásico rival. En cualquier cancha te da dolor perder un clásico, pero en tu cancha cien veces más doloroso todavía", analizó Gorosito, quien bancó al plantel ante la actuación de su equipo: "Desde la entrega, entregan el 100 por 100 de lo que tienen, no hay nada que reprochar. Hay jugadas que habrá que revisar, hay cosas más conceptuales que de actitud y concentración".
"No solo es un tema futbolístico, es algo físico también. Necesitamos que todos estén a la par, hay jugadores que vienen de períodos largos de inactividad", destacó Pipo, quien consultado por cómo estaba él de energía respondió: "Hace 15 días empezó el campeonato, ¿cómo no voy a estar con fuerza?. Por más que venga Pelé, se necesita tiempo. Nosotros corremos con las culpas desde que llegamos, de lo anterior no".
Por último, el DT continuó su análisis del partido: "Perder es muy doloroso. El primer tiempo fue parejo a mi entender, ellos un poco más de dominio y nosotros contragolpeando tuvimos ahí unas situaciones. Para jugar de local, es poco tener una o dos situaciones de gol en 45 minutos, necesitamos más para ganar. El segundo tiempo encuentran el gol y la expulsión nos cambia por completo todo. Tuvimos empuje, pero no ideas de juego para lastimar".
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