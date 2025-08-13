Diego Milito aseguró que sabía que Marcos Rojo no podía jugar el Torneo Clausura

"Lo sabíamos perfectamente. Él mismo dijo: 'No importa, quiero venir'. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad. Entendimos entre todos que era un jugador podría brindar una herramienta importante para jugar las Copas, un jugador con gran experiencia, de mucha trayectoria", expresó en Radio La Red.

Luego, Milito agregó: "Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación. Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho".

Por último, Milito explicó que es muy complicado torcer la situación y dejó entrever que no pedirán una excepción en AFA. "Sabemos que hay un reglamento y no haremos nada que vaya en contra del reglamento", aseguró el mandamás de la institución celeste y blanco.

¿Por qué Rojo no puede jugar el Torneo Clausura? El problema se originó a raíz de que el futbolista rescindió su contrato con el Xeneize luego del 24 de julio. El artículo 19.2.4 marca como condición obligatoria que el jugador inscripto como libre se haya desvinculado de su anterior club previo a esa fecha: caso contrario no podrá disputar el certamen local.

Rojo debutó en Racing en la derrota 1 a 0 con Peñarol por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El defensor entró a los 37 minutos del segundo tiempo en lugar de Nazareno Colombo, instantes después del gol del triunfo del conjunto uruguayo. El próximo martes, desde las 21.30, se definirá la serie en el Cilindro.